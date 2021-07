Prigioniera aspettando la sentenza  

Prigioniera da un anno in Sardegna per una sentenza che non c’è, o meglio per un giudice che esiste solo virtualmente nella pianta organica del Tribunale di Tempio. Costretta nell’Isola, perché il Tribunale gallurese ha talmente tante cause civili da smaltire che la sua storia si perde nel mare dell’arretrato. La protagonista dell’ennesimo caso di malagiustizia in Gallura ha 30 anni ed è polacca, ha una laurea in ingegneria ferroviaria, una figlia di un anno e mezzo e una relazione con un sardo finita da tempo. Vive a Olbia e vuole rientrare in Germania, dove sa già che l’esperienza professionale maturata negli ultimi anni le garantisce contratti di lavoro con retribuzioni molto alte. In Sardegna ha mandato il suo curriculum a circa 200 indirizzi: risposte zero. E a Olbia vive con i 150 euro di alimenti che le passa l’ex compagno. L’ingegnera praticamente è un ostaggio della malagiustizia, perché non può partire (insieme alla sua bambina) sino a quando non arriveranno le disposizioni del giudice sull’affido della piccola. La decisione è attesa (inutilmente) dall’estate dell'anno scorso.

«Nominate un giudice»

La giovane di cittadinanza polacca, ma anche l’ex compagno (un funzionario pubblico originario di un piccolo centro del Nuorese) non hanno alcuna certezza sulla tempistica del provvedimento. Anzi, per la verità, proprio questi giorni hanno saputo che probabilmente il caso non sarà chiuso neanche entro quest’anno. L’avvocata olbiese Graziella Putzu (titolare di uno studio legale tutto al femminile, specializzato in diritto di famiglia) assiste la giovane mamma. Ed è lei la seconda protagonista di questa storia, perché ha presentato un’istanza (del tutto inusuale, ma visto l’esito ben motivata) indirizzata alla Corte d’Appello di Cagliari. «Tutto vero – dice l’avvocata – mi sono rivolta alla Corte d’Appello segnalando questo caso che trovo grave. La mia assistita non può lasciare la Sardegna, non può pensare ad un futuro migliore per lei e per la sua bambina, senza il provvedimento del Tribunale di Tempio. Visto che circa mille fascicoli di un giudice sono congelati (compreso il nostro) e visto che gli altri magistrati hanno carichi di lavoro tali da non consentire la trattazione delle cause bloccate, ho chiesto alla Corte d’Appello di nominare un giudice ad hoc». La richiesta è stata presa in considerazione e questa settimana gli organismi superiori del sistema giudiziario sardo si occuperanno del caso.

Lo scandalo di Tempio

ll presidente del Tribunale gallurese, Giuseppe Magliulo, sin dall’insediamento (2018) denuncia una situazione di sostanziale denegata giustizia, causata dalla mancanza di magistrati. Nei documenti del ministero della Giustizia si legge: «Tempio ha un numero (sommando civile e penale) di pendenze, notevolmente maggiore di tutti gli altri uffici del Distretto, tranne ovviamente Cagliari. Il Tribunale di Tempio ha circa 6.441 procedimenti pendenti in più di Sassari pur avendo quest'ultimo ufficio 41 giudici in pianta e quello di Tempio soli 21 giudici». Tolti i giudici onorari (che di fatto tengono in vita il Tribunale) in Gallura ci sono meno di dieci magistrati in servizio.

