Prezzi ok, stop alle pratiche sleali 

Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti, meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo. Un’ingiustizia, anzi di più, una pratica sleale che ha sempre pesato sul settore agricolo made in Italy, all’interno del quale la voce dei coltivatori sardi si è fatta sempre sentire. Battaglia dopo battaglia alla fine i risultati sperati sembrano arrivati: la recente approvazione definitiva della Legge di delegazione europea che stoppa queste illecite pratiche, frutto di distorsioni e speculazioni nella ripartizione del valore, dovrebbe garantire una concorrenza più sana nel rispetto del lavoro degli agricoltori, finora strangolati da prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Un passo avanti

«Una battaglia che abbiamo sempre combattuto a mani nude», afferma Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, organizzazione che nel febbraio del 2019, durante la protesta dei pastori aveva denunciato gli industriali che pagavano il latte sotto i costi di produzione, pratica vietata dall'articolo 62 della legge 1 del 2012. «Questo intervento normativo, fortemente sollecitato da Coldiretti, è una nuova arma a favore degli anelli più deboli della filiera, i produttori e i consumatori». La norma approvata al Senato, mira a rendere più equa la distribuzione del valore dei prodotti lungo tutta la filiera, «evitando che il massiccio ricorso attuale alle offerte promozionali di una parte della grande distribuzione non venga scaricato sulle imprese di produzione già costrette a subire l’aumento di costi dovuti alle difficili condizioni di mercato. Le vendite sottocosto dovranno ora rispettare una serie di parametri a partire dal semplice superamento dei costi medi di produzione elaborati dall’ Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

Le aste

Ma la legge mette al bando anche il meccanismo delle aste al doppio ribasso per abbassare il costo dei prodotti. Funzionano così: le grandi aziende di distribuzione chiedono agli agricoltori un’offerta di vendita ma poi viene indetta una seconda asta con l’offerta più bassa che era stata fatta nella prima gara. «Per difendere gli agricoltori dallo strapotere delle grandi catene distributive è tra l’altro previsto», spiega Coldiretti, «di intervenire anche sui ritardi di pagamento delle forniture e sulle modifiche non concordate dei contratti, fino ai mancati pagamenti per i prodotti invenduti. È stato introdotto nel provvedimento anche l’anonimato di chi denuncia tali vessazioni e viene data alle associazioni di rappresentanza la possibilità di presentare le denunce per conto dei propri soci». Nel testo approvato «è importante anche la valorizzazione dell’intervento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentare».

Regole chiare e trasparenti

È l’obiettivo al quale Coldiretti lavora e i risultati lo testimoniano. «È importante avere strumenti normativi che garantiscano pari dignità a tutta la filiera e allo stesso tempo a progetti di filiere dal campo alla tavola», afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. «In questo modo si valorizza e cresce il made in Italy agroalimentare e ne hanno benefici tutti, dal produttore al consumatore».

