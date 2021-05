«Prezzi alti, Villaservice a rischio» 

Le nuove tariffe dei rifiuti di Villaservice non incideranno a breve sullo stato di salute della partecipata. Il piano tariffario per il triennio 2021-23, approvato in settimana in Regione, ha decretato un aumento di costo per la frazione umida (da 92 a 130 euro a tonnellata) e una conferma per il secco (resta a 116 euro). L’aumento potrebbe ridursi per i comuni soci (Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga), in caso di utili, ma il timore che gli altri comuni conferiscano a destinazioni più economiche è concreto.

Le reazioni

Per la sindaca Marta Cabriolu, «la Regione ha elaborato un piano tariffario basato sui costi. È emerso ciò che dicevamo da anni: la gestione del trattamento dell'umido è antieconomica perché l’impianto cade a pezzi in quanto il Consorzio Industriale (Civ), proprietario, da anni non esegue le manutenzioni. Qualora venissero eseguite le opere, per le quali sono stati assegnati al Civ circa 10 milioni di euro, la gestione sarebbe efficiente e determinerebbe una riduzione della tariffa. In ogni caso, Villaservice è un impianto di soccorso, spetta a Regione e Civ assicurare che questo servizio essenziale sia garantito nel tempo».

Consorzio

Di altro avviso Luca Argiolas, presidente Civ: «L’assessorato ha scongiurato il pericolo che Villaservice continuasse a disconoscere quanto dovuto, ragione per cui avevamo posto il veto fino all’ultima versione del piano tariffario, che comprende le quote per il rinnovo parti impianto e per gli accantonamenti non versati in questi anni. Le manutenzioni dell’impianto, come da contratto, sono a carico di Villaservice, che da anni non le effettua: questo sta pregiudicando l’efficienza dell’impianto».

In Consiglio

«L’aumento delle tariffe – ha dichiarato il capogruppo di opposizione Federico Sollai - dimostra la gestione disastrosa di Villaservice da parte della sindaca e dei presidenti da lei nominati: un conto che pagheranno i cittadini e i lavoratori che rischiano seriamente di perdere il posto di lavoro. L’aumento delle tariffe produrrà una riduzione del conferito e quindi della capacità dell’impianto di sostenersi. Del tutto inascoltati i nostri ripetuti richiami ad adottare una diversificazione e riorganizzazione dei servizi».

Per Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente: «si sta condannando a morte Villaservice: aumentare le tariffe perché gli impianti sono obsoleti, oltre a fare lievitare la Tari, non fa che spingere i rifiuti verso altri impianti aperti, più efficienti ed economici».

