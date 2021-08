Prevenzione Covid, il territorio risponde 

Il Sulcis Iglesiente è tra le zone sarde più virtuose in materia di vaccini effettuati. I dati, aggiornati allo scorso 9 agosto e forniti dal coordinatore dei centri hub Giuseppe Ottaviani, registrano un 71,2 per cento di adesioni alla campagna vaccinale.

Il dato

«Numeri importanti e calcolati per difetto – spiega Ottaviani – perché mancano gli utenti che si sono immunizzati nei centri di altre Assl. Contiamo di arrivare all’80 per cento, proveremo a coinvolgere meglio il Basso Sulcis, in ritardo rispetto agli altri». La popolazione vaccinabile, escludendo chi ha meno di 12 anni, è di poco superiore ai 111 mila persone: ad oggi hanno ricevuto almeno una dose oltre 79 mila abitanti dei 23 Comuni coinvolti. Carloforte è la realtà con il maggior numero di adesioni con l’83,2 per cento. Gli si avvicina Sant’Antioco con l’80,4: «le due isole hanno usufruito della vaccinazione di massa – racconta Ottaviani – anche se Calasetta è rimasta indietro e risulta al quinto posto con il 73,2 per cento». Al terzo posto c’è Musei con il 75,3 e al quarto Iglesias con il 74,4. San Giovanni Suergiu è sesto con il 71,6 per cento e precede Carbonia con il 69,9, ex equo con Domusnovas. Al nono posto Villamassargia con 69,6 e al decimo Gonnesa con il 69,2. Fluminimaggiore con il 68,3 di immunizzati precede Portoscuso 67,6, Tratalias 67,4 e Nuxis 67,3.

Numeri in calo

Le percentuali dei vaccinati di Buggerru (66 per cento) si avvicinano invece alle medie più basse del Sulcis, dove gli abitanti sembrano meno convinti all’adesione. Villaperuccio è al sedicesimo posto con il 64,4 per cento di dosi somministrate e precede Narcao con il 64,3 e Giba con il 64. Gli ultimi cinque Comuni non arrivano nemmeno al 60: Sant’Anna Arresi registra il 59,6, ventesimo posto per Piscinas con il 59, seguono Perdaxius 58,7 e Masainas 56,9. Fanalino di coda il Comune di Santadi con il 56,8: «Stiamo organizzando con l’Ats e il Direttore del Distretto una vaccinazione di massa per il prossimo 24 agosto – dichiara il primo cittadino Massimo Impera – saranno disponibili tutte le tipologie vaccinali e puntiamo a migliorare le percentuali della popolazione che ha aderito alla campagna».

I virtuosi

Nelle fasce dei potenziali utenti vaccinabili, quella con la più alta percentuale di realizzazioni è l’over 60 (si tratta della fascia che ha inaugurato la fase della vaccinazione di massa) con il 82,8 per cento. Il Comune più virtuoso è Carloforte con il 90,5, quello meno Perdaxius con il 31,7. L’età compresa fra i 19 anni e i 59 ha una percentuale di dosi effettuate del 64,9, Iglesias è ferma al 67,6, Carbonia al 63. Masainas è all’ultimo posto con il 44.

Interessante il dato relativo al numero dei vaccini inoculati alla popolazione che rientra nell’età 16-18 anni. Nonostante la campagna sia partita molto tempo dopo rispetto alle prime due fasce, i ragazzi hanno risposto con dei numeri importanti. In tutta la Provincia, su 2.747 potenziali vaccinabili, 1.871 hanno effettuato almeno una dose, ovvero il 68,1 per cento. A Carloforte si arriva al 89,3 per cento dei vaccini effettuati, ottimi risultati anche per San Giovanni Suergiu 86,7 e Iglesias 73,2: «Ci consideriamo molto soddisfatti – commenta il Sindaco Mauro Usai – Questo risultato è il frutto del coinvolgimento di tutta la società civile». Indietro invece il Comune di Carbonia con il 64,5 per cento. Perdaxius al momento ha vaccinato soltanto 5 ragazzi su 29 totali, a differenza di Piscinas dove 14 su 15 hanno effettuato almeno la prima dose. Buona anche la risposta della fascia d’età 12-15 anni, complessivamente su 3.472 vaccinabili, 1.369 hanno già aderito. Iglesias e Musei registrano il boom con il 52,5 per cento di dosi effettuate. Ancora indietro Carbonia con il 39 per cento. Percentuali bassissime per Carloforte, Calasetta, Portoscuso, Nuxis e Perdaxius.

