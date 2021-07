«Prevenzione bloccata dai vincoli» 

Bisogna viverla quella rabbia. I loro occhi sprizzano disperazione ma le loro parole sono granitiche: «E adesso cosa preservi? A cosa sono serviti tutti quei no? Non puoi pascolare, non può toccare una sughera, non puoi pulire con un mezzo, non puoi spostare una pietra altrimenti dicevano che si modificava la morfologia del territorio, non puoi togliere i rovi per fare una fascia antifuoco. Eccolo qui oggi il nostro Montiferru: morto».

Spente le fiamme che hanno incenerito 20mila ettari tra Cuglieri, Scano Montiferro, Santu Lussurgiu, Sennariolo e il Marghine, iniziata la conta dei danni, partita anche l’inchiesta è giunto il momento di capire se e come si poteva evitare, o anche solo arginare, questo disastro. Che tipo di prevenzione è stata fatta nel corso degli anni?

Le norme

Il 23 aprile la Giunta regionale ha varato le “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo”, 31 articoli che disciplinano cosa e quando si può intervenire nelle terre della Sardegna. Il 17 giugno è stato aggiornato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi: 152 pagine che vanno dall’analisi del territorio al potenziamento del sistema antincendi.

«Vincoli inutili»

«Siamo sommersi da norme e vincoli, ne abbiamo talmente tanti che nel terreno boschivo non puoi fare nulla». Paolo Ninniri è un consulente agronomo con una lunga esperienza alle spalle e racconta uno degli ultimi episodi che ha vissuto. E lo racconta oggi, con la morte nel cuore, per far capire che tipo di prevenzione non si può fare. «Alcuni clienti avevano acquistato dieci ettari a Scano Montiferro, un terreno abbandonato pieno di frasche e rovi. Volevano ripulirlo per seminare foraggio e quindi era necessario anche fare una fascia frangifuoco– racconta Ninniri – Dopo una lunga quanto concitata discussione nella stazione del Corpo forestale è emerso che su quel terreno non si poteva toccare nulla: nessuna pulizia con un mezzo perché creava problemi alle piante giovani e secondo loro si doveva intervenire con un falcetto. Non si poteva creare una fascia, che poi avrebbe corso parallela alla Provinciale dove è avvenuto il disastro, eliminando pochissime sughere, pianta protetta in Sardegna, se non con una miriade di autorizzazioni, e non si poteva neppure spostare una pietra». Vincoli che sono estesi in tutti i territori boschivi della Sardegna, ovviamente. Ed essendo buona parte di questo territorio di privati o di Comuni, viene da se che la pulizia e la creazione di fasce tagliafuoco, fondamentali in questi terreni impervi, non venivano fatte. «Ma con un falcetto cosa vuole che si faccia? Si figuri che nel sottobosco è vietato anche pascolare», conclude Ninniri. Tra questi vincoli, «non si possono arare i terreni se si ha una certa pendenza, non si può pulire vicino ai canali e addirittura si dà un contributo per lasciare incolte le terre», denuncia un imprenditore agricolo.

Campagne abbandonate

«E’ necessario che le campagne non vengano abbandonate e per fare questo è fondamentale sburocratizzare anche il mondo agropastorale perché oggi gestire un’azienda agricola o avere un terreno è diventata un’impresa ardua – sottolinea Ettore Crobu, presidente regionale dell’Ordine agronomi – In Sardegna abbiamo le foreste più vecchie d’Europa e non vengono sfruttate perché ci sono troppi vincoli. Non si può neanche fare la pulizia del bosco, figurarsi se si può utilizzare. Ovviamente non pulendoli si lascia combustibile pronto a incenerire tutto. Certi disastri non accadevano con i nostri nonni perché le campagne erano vigilate dalle persone che ci abitavano e lavoravano quelle terre. Oggi utilizzare un bosco significa “imbalsamarlo” e l’uomo così non ci può campare».

La denuncia

Nella lettera che il 7 giugno il Comitato spontaneo Montiferru inviò a sindaco, comandante della stazione Forestale e dei vigili del fuoco di Cuglieri e all’assessore all’Agricoltura venivano segnalate alcune situazioni che rendevano «la montagna una bomba a orologeria». Si soffermavano in particolare sulla vallata De S’Abba Lughida e dei canaloni attigui, oggi un cimitero di aziende e alberi inceneriti. «Tutte le piste sterrate che attraversano il territorio, a partire dai due ingressi sulla Provinciale 19, versano in uno stato di impraticabilità sia per il fondo stradale disastrato e in completo stato di abbandono, sia per la vegetazione che ha invaso le carreggiate fino a farle scomparire».

Ancora, «la vegetazione abbandonata a se stessa, a causa della mancanza di politiche di forestazione, di piani di prevenzione e della pianificazione di tagli controllati, in numerosi punti è diventata talmente fitta e impenetrabile da rappresentare un pericoloso deposito di combustibile alla mercé di qualsiasi piromane che può appiccare un incendio senza lasciare nessuna possibilità di spegnerlo».

Richieste inascoltate

Sempre in quella lettera il Comitato Montiferru, che poi altro non sono se non gli allevatori e agricoltori di quel territorio devastato dalle fiamme, chiedeva «Di intervenire al più presto per la pianificazione e la messa in opera di nuove fasce tagliafuoco, il ripristino e la pulizia delle strade sterrate in modo che possano fungere da fasce tagliafuoco e la messa in opera di politiche di forestazione e tagli controllati».

