Preti cercansi, parroci a scavalco 

Il record, pesante da mantenere, lo ha sicuramente don Pietro De Nicu, che il 12 gennaio ha fatto l’enplein di parrocchie. Il sacerdote regge Santa Maria degli Angeli di Perfugas, Cuore Immacolato di Maria a Erula, Spirito Santo della frazione di Tisiennari (Comune di Bortigiadas), Santa Margherita di Laerru e San Pantaleo di Martis. Cinque sedi, alle quali si aggiungono la parrocchia di Castelsardo (della quale De Nicu è titolare) e un altro delicato incarico, il coordinamento di un vicariato (organismo sovra parrocchiale) che comprende una ventina di paesi. Praticamente don Pietro De Nicu, ha sulle spalle un consistente numero di parrocchie dell’Anglona e qualcuna della Gallura. Nel sito della Diocesi di Tempio, si legge che si tratta di un incarico temporaneo, ma il sovraccarico di parrocchie per un solo sacerdote (anche se aiutato da alcuni collaboratori) è la conferma del “deficit di personale” per la Diocesi che comprende la Gallura e un pezzo importante del Sassarese.

Le nuove chiese

Nelle parrocchie senza titolare in pianta stabile i fedeli mugugnano. Le lamentele, però, non cambiano la situazione. Il vescovo di Tempio, Sebastiano Sanguinetti, ha attuato nel corso degli anni il suo programma che ha dato a Olbia diverse nuove parrocchie. D’altra parte, con la tumultuosa crescita della città gallurese, non poteva essere che così. Oggi una ventina di sacerdoti operano nelle parrocchie olbiesi e, in realtà, non sono sufficienti. Va peggio nel resto del territorio, dove mancano i preti e, di fatto, si ricorre agli incarichi a scavalco. Per razionalizzare le risorse, sono state create le Unità pastorali, che comprendono diverse parrocchie. Anche la stessa sede della Diocesi, Tempio, è stata oggetto di un intervento di razionalizzazione. Il problema diventerà ancora più serio quando un altro gruppo di sacerdoti andrà in pensione.

L’aiuto degli “stranieri”

Per tenere in piedi tutte le 52 parrocchie della Diocesi, anche le più piccole, sono diventati indispensabili gli “stranieri”, collaboratori parrocchiali (in tutto sette) che arrivano da Africa ed Est Europa. Senza di loro e senza la pattuglia dei diaconi, la Diocesi sarebbe in grave affanno. Ma con i pensionamenti, il conto dei parroci potrebbe ritornare in rosso.