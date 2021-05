Presunto boss, dubbi sul suicidio 

Un suicidio pieno di ombre, testimoni che si contraddicono, macchie di sangue sugli indumenti della vittima e un fascicolo archiviato che non contiene neanche l’esito di un’autopsia: la famiglia di Enrico Bacciu, morto nel marzo del 2019 in circostanze poco chiare, chiede al Tribunale di Tempio di riaprire il caso. Il penalista Fabio Varone ha impugnato il decreto di archiviazione del gip e punta ad una nuovo accurata inchiesta. Perché alcune circostanze non hanno convinto neanche gli investigatori.

Il coltello sulla tomba

Enrico Bacciu, 39 anni, loirese, molto conosciuto a Olbia, due anni fa viene trovato morto in un appartamento, a Porto San Paolo. Stando alle indagini della Dda di Cagliari, era il "leader assoluto" di una organizzazione di trafficanti di droga (gli indagati sono 29, l'inchiesta è nota come Operazione Tirreno) che avrebbe agito in Sardegna, Campania e Lazio. Il gruppo avrebbe avuto rapporti con il clan camorristico Polverino-Nuvoletto e con il romano Fabio De Tommasi che compare anche nell'indagine su una presunta banda guidata da Fabrizio “Diabolik” Piscitelli (capo degli ultras laziali, ucciso nel 2019) molto attiva nella Capitale nello spaccio di droga. Bacciu viene trovato impiccato, ma i Carabinieri da subito credono poco all’ipotesi del suicidio. Nonostante le macchie di sangue sul corpo dell’uomo, non viene eseguita l'autopsia, agli atti c'è solo un certificato (di un medico di base) che attesta il decesso. Tante persone a Loiri e a Olbia sanno che la famiglia vuole la verità. Qualche tempo dopo la tragedia la tomba di Bacciu viene imbrattata e qualcuno poggia un coltello sulla lapide. Una minaccia? Per chi?

I buchi nell’inchiesta

L’indagine fa acqua da tutte le parti. Eppure i Carabinieri hanno offerto spunti interessanti alla Procura. Una donna racconta di avere sentito urla provenire dalla casa di Bacciu, nelle stesse ore del suicidio. Un testimone cambia versione tre volte, nega di essere stato nella casa, ma i Carabinieri lo smentiscono. Nessuno ha esaminato i tabulati telefonici acquisiti dai militari. Troppe domande senza risposta per i parenti di Enrico Bacciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sangue

Enrico Basciu ha 39 anni quando viene trovato impiccato in una casa di Porto San Paolo

Sul corpo dell’uomo ci sono tracce ematiche, ma non viene richiesta l’autopsia