«Prestito camuffato da regalo» 

La sentenza della Cassazione sulla lite tra i fratelli Torchiani ha scoperchiato il vaso di Pandora. La Corte ha disposto che Giorgio non dovrà restituire al fratello maggiore Raffaele il prestito di 300 mila euro. Sul caso interviene Gennaro Di Michele, legale del gruppo che fa capo a Raffaele Torchiani, oggi 94enne. «Si trattava di uno dei tanti prestiti, sempre non onerosi, che Raffaele Torchiani ha fatto, nel corso della sua vita, a Giorgio Torchiani. Il prestito di 300 mila euro è stato elargito nel 2016 al fratello minore che poi si è rifiutato di restituirlo. Nei suoi confronti e delle sue due società, S&T e Cno, entrambe fallite, pendono 14 procedimenti civili, di cui 4 già definiti con sentenza definitive per un importo di circa 400 mila euro».

L’avvocato

«Purtroppo - afferma Di Michele entrando nel merito della sentenza di rigetto della Cassazione - le domande azionate di recupero somme nei procedimenti civili, anche per questioni formali e per prova insufficiente, possono essere rigettate, specialmente se in buona fede si è fatto un prestito sulla parola al proprio fratello minore. Il quale, successivamente, ha negato il prestito camuffandolo come una regalia del fratello». La sentenza degli Ermellini non intacca la solidità dell’impianto imprenditoriale della famiglia di Raffaele Torchiani. «Tutte le società, Delta srl, Torchiani & C. sas, Toratur, Edil Tecno srl, che fanno capo alla famiglia di Raffaele Torchiani, sono salde, vive e operative. Lo stesso vale per la famiglia di Raffaele Torchiani». Da tempo tra i due fratelli non intercorrono più rapporti, come evidenzia lo stesso avvocato: «Già alcuni anni Giorgio Torchiani è stato estromesso e allontanato dal gruppo delle società di famiglia che fanno capo a Raffaele Torchiani e oggi a Giulia Torchiani. Al contrario le società riconducili a Giorgio Torchiani sono state dichiarate fallite».

La replica

Alle parole dell’avvocato Di Michele replica Gabriele Racugno, avvocato di Giorgio Torchiani: «Ci sono tre sentenze che hanno chiarito come nessuna somma è dovuta da Giorgio a Raffaele Torchiani. L’azione legale di Raffaele Torchiani era temeraria: in tre gradi giudizio è sempre stata respinta». In quel procedimento Raffaele Torchiani è stato condannato a pagare 11 mila euro di spese di lite: «Speriamo - ha chiosato Racugno - che io non debba fare un’altra causa per ottenere quei soldi».