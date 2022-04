Pressing dei sindaci sulla strada 

Adesso o mai più, la Olbia Arzachena (Statale 125 –133 bis) è arrivata al dunque. L’Anas ha 180 milioni pronti per la quattro corsie da Olbia alla località di San Giovanni (primo lotto di quasi sette chilometri) e potrebbe avere gli altri 160 milioni necessari per completare il tratto iniziale di quella che in realtà è la Olbia Palau. Già nella scorsa estate l’Anas aveva confermato che i problemi di copertura finanziaria non esistono. Ma la Gallura rischia di perdere di nuovo sacco e sale, soldi e progetto. Il fatto è che la Valutazione ambientale strategica (Vas) non arriva e sono al palo le procedure di revisione del tracciato, ossia le correzioni indicate dai ministeri dei Beni Culturali e Transizione ecologica per superare l’ostacolo noto da tempo agli addetti ai lavori, ma anche agli amministratori comunali galluresi. Il tracciato attraversa alcune zone che sono inserite nelle aree vincolate del Piano paesaggistico regionale. Un anno fa era stata annunciata una decisa accelerazione del progetto, ma la Vas non c’è e mancano anche i presupposti del rilascio.

Pazienza agli sgoccioli

Di recente il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si è confrontato con i colleghi di Arzachena. L’empasse del progetto della nuova Statale 125 sta irritando notevolmente gli amministratori comunali. lI fatto è che, a parità di condizioni, nel luglio del 2020 il completamento della Sassari-Alghero venne sbloccato grazie all’intervento della presidenza del Consiglio dei Ministri. Due anni fa, l’opera venne classificata come infrastruttura strategica e questo determinò il superamento delle questioni paesaggistiche. Per la Olbia-Arzachena non ci sono, almeno per ora, iniziative simili e senza la Vas il progetto è congelato. L’assessore comunale di Arzachena, Fabio Fresi, si è confrontato di recente con Anas e dirigenti regionali, la sensazione è che la Gallura stia perdendo un treno che forse non passerà più. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i lavori potrebbero partire alla fine del 2023. Dice il presidente del Consiglio comunale di Arzachena, Rino Cudoni: «Sul punto siamo tutti uniti, ad Arzachena e con i nostri colleghi olbiesi. É arrivato il momento di portare il tema della nuova Statale 125 sul tavolo del governo Draghi, come è successo per la Sassari-Alghero. Questo territorio è pronto a dare un segnale forte di protesta e di disagio se non arriva una risposta dalla Regione e dal governo nazionale».

«Importante per l’Isola»

Se si sblocca il primo lotto, si sblocca il progetto che prevede una nuova strada statale da Olbia a Palau. Per questo anche le amministrazioni di Santa Teresa, Palau e La Maddalena seguono con attenzione l’evolversi dell’iter progettuale. Il presidente della Regione, Christian Solinas avrebbe già chiesto un intervento del governo Draghi per superare le problematiche paesaggistiche. Un ruolo importante lo stanno avendo i sindaci, a partire da Settimo Nizzi. L’assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna: «Confermo che la giunta regionale sta facendo di tutto per realizzare questa arteria stradale. È un’opera importante per tutta la Sardegna».