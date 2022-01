«Presi di mira perché stranieri» 

Il giorno dopo la sassaiola, nel negozietto dove si possono trovare oggetti di vario tipo, la paura e lo smarrimento sono ancora palpabili. «È successo tante volte» raccontano Li Hua e Dai Chao, «lanciano le pietre senza preoccuparsi di poter colpire qualcuno. Anche l’altra sera c’era la nostra bambina che giocava nel negozio e che non è stata presa per un soffio. Non sappiamo perché lo facciano, forse perché siamo stranieri. Sta di fatto che è una cosa continua». Una persecuzione. «Capita che abbiano lanciato dentro il negozio anche petardi», aggiunge Dai Chao, «che sono esplosi davanti alla bambina». Quando Dai Li è sola in negozio chiude a chiave la porta, per poi aprire solo quando arrivano i clienti: «E sa cosa fanno? Danno delle spinte e dei colpi e cercano di aprila con la forza. Siamo stanchi di tutta questa situazione. Prima chiudevamo alle 20 adesso invece siamo costretti ad abbassare le serrande alle 19 perché più è tardi più le cose peggiorano».

Dai Li Hua 46 anni e suo marito Dai Chao Hui 47, sono stanchi e amareggiati. La coppia di commercianti cinesi bersaglio mercoledì sera di una sassaiola nel loro negozio in via Brigata Sassari, a fianco alla fermata del pullman, è da tempo costretta a vivere nella paura.

Lo sfogo

Zona pericolosa

La coppia di cinesi ha aperto l’attività in via Brigata Sassari tre anni fa: «Ma siamo in Sardegna da dieci anni e una cosa del genere non ci era mai successa». Purtroppo la zona della fermata di via Brigata Sassari, soprattutto la sera, si popola di bande di ragazzini e di gente poco raccomandabile. «Così noi non ce la facciamo più» dicono i commercianti cinesi, «non si può lavorare in questo modo. Speriamo che si possano fare più controlli in questa zona, la sera, dal momento che questi episodi si ripetono in continuazione».

Troppi episodi

Anche la scorsa estate erano state diverse le segnalazioni di gruppi di ragazzini, giovanissimi, che si radunavano nel sagrato della chiesa, lanciavano i petardi in mezzo alla gente e disturbavano la messa con urla e schiamazzi tanto che erano intervenuti gli stessi sacerdoti e i titolari delle attività della zona per chiedere dei presidi della Polizia locale. L’anno scorso si diceva che era il Covid. La pandemia con le sue chiusure aveva portato i ragazzini a finire in strada perché non potevano frequentare più oratori o campi sportivi. Invece anche dopo che è stato tutto riaperto, che si può giocare a calcio e a basket, che si possono frequentare gli oratori o andare al cinema, una minoranza di ragazzini terribili continua a restare per strada, disturbando e a distruggendo.

