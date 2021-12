Presepe fatto a pezzi nella notte 

Vandali scatenati a Decimomannu: martedì notte è stato devastato il presepe allestito con tanto amore dal gruppo scout Ares in piazza Sant’Antonio, di fronte alla parrocchia. Indignata la comunità che ora chiede ai responsabili di uscire allo scoperto e chiedere scusa.

L’atto vandalico

I teppisti hanno distrutto le sagome di San Giuseppe, la Madonna, Re Magi, bue e asinello allestiti nei giorni scorsi dagli scout. «Oggi abbiamo avuto la conferma di quanto sia presente a Decimomannu l'emergenza educativa – commentano gli Scout Ares –. Ragazzi annoiati e senza valori il cui unico divertimento è rompere delle sagome in legno per dimostrare forse ai loro amichetti di essere “fighi” e forti. Ci dispiace per loro». L’assessora Monica Cadeddu non ha dubbi: «È chiaro che siamo davanti a un fenomeno diffuso di bullismo che si manifesta in vandalismo. Ma è altrettanto chiaro che questa è la risultanza di un fenomeno di emergenza educativa di dimensioni enormi. Sono fermamente convinta che si tratti di totale mancanza di educazione al rispetto, alla condivisione, al sentirsi parte di una società ed essere legati a essa portando le persone a difenderla il più possibile. La colpa è nostra, di noi adulti, genitori, zii, cugini, amici». Gli scout sono pronti a sistemare il presepe che aspettava soltanto di ospitare la sagoma del Bambin Gesù: «Ma la cattiva educazione non si aggiusta con la colla. Dobbiamo impegnarci profondamente tutti e riportare i nostri ragazzi sulla giusta via», continua Cadeddu.

«Disagio giovanile»

Da insegnante, la sindaca Anna Paola Marongiu definisce l’accaduto «una ragazzata che rivela un disagio giovanile generale. Siamo tristi, rammaricati e meravigliati». La sindaca è sicura: «Quanto accaduto è espressione di “gare” tra ragazzini che, lo spero, non si rendono conto di ciò che fanno. Nel caso degli adolescenti, il gruppo diventa quasi un branco dove tutti, presi da protagonismo, seguono un leader. È una situazione di malessere per grandi e piccini, amplificato da questo periodo di emergenza sanitaria».