«Presentò attestati falsi» 

Per vincere un assegno di ricerca a tempo determinato in Scienze biologiche indetto dall’Università di Cagliari, l’archeobotanico Mariano Ucchesu, 46 anni di Settimo San Pietro, avrebbe presentato due false certificazioni che attestavano il suo livello di conoscenza dell’inglese. Pur essendosi dimesso qualche tempo dopo, ora il pubblico ministero Giangiacomo Pilia, chiuse le indagini preliminari, ha contestato al ricercatore i reati di falso, turbata libertà degli incanti e truffa.

I finti certificati

Già nel dipartimento di botanica all’Università di Cagliari, tra i massimi esperti nell’isola di archeo-botanica, ovvero lo studio della vegetazione nelle diverse epoche, Mariano Ucchesu ha partecipato due anni fa alla selezione per il reclutamento di 24 ricercatori voluta dall’ex rettrice Maria Del Zompo. Il 27 giugno 2019, quando ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, il 46enne avrebbe allegato falsi certificati prodotti in pdf attestanti la sua conoscenza dell’inglese. Uno risultava essere stato rilasciato dalla Cambridge Enghlish Lannguage Assessment, l’altro della British Council. Oltre al reato di falso, dunque, la Procura gli contesta anche di aver turbato il regolare svolgimento della selezione pubblica, conclusasi con la sua vittoria decretata il 21 novembre 2019. Al giovane ricercatore la Procura imputa anche un’ipotesi di truffa per gli stipendi incassati dall’aggiudicazione dell’assegno di ricerca sino al 4 febbraio 2020, quando poi si è dimesso dall’incarico, ma restando comunque nel Dipartimento.

L’udienza preliminare

Su quell’esito di quel concorso era scattato anche un ricorso al Tar Sardegna da parte della seconda classificata, conclusosi con la cessazione della materia del contendere per via delle dimissioni. Ma in Procura sarebbero arrivate varie segnalazioni su quei falsi certificati, tutte poi confluite nel fascicolo del pm Giangiacomo Pilia. Chiusa l’inchiesta nei mesi scorsi, ora il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio: l’udienza preliminare si è tenuta il 4 giugno davanti al giudice Michele Contini, ma è stata rinviata all’8 ottobre. Il ricercatore è difeso dal legale cagliaritano Michele Zuddas che ha già ribadito di non voler chiedere riti alternatitvi, convinto di dimostrare in dibattimento l’estreniteità del suo assistito alle imputazioni.

