Prescritta l’accusa a Soru 

Al Tribunale di Nuoro non bastano quasi dieci anni per chiudere un processo iniziato con una denuncia nel 2012, una citazione diretta a giudizio nel 2015, e sei anni di udienze, dove sono stati sentiti sei testimoni degli undici previsti in lista. Insomma, un testimone all’anno. Ieri il giudice, Giuseppe Carta, ha dichiarato prescritto il reato (l’ipotesi era di appropriazione indebita) per i vertici dell’allora Asl d Nuoro, che erano accusati di aver fatto sparire l’attrezzatura tecnica della Marwall, società incaricata di riprendere le attività in sala operatoria dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Quando terminò il suo contratto con l'azienda sanitaria, al titolare della società avrebbero impedito di portare via le sue attrezzature, che poi sarebbero sparite nel nulla. Attrezzature che però successivamente gli vennero risarcite dall’Assl. La circostanza però non gli impedì di sporgere querela.

Stop al processo

Che i tempi lunghi dei processi italiani siano un problema è noto, non a caso le stime più recenti oscillano tra 1.500 e 2.500 giorni per il completamento di un procedimento penale, e non a caso è uno dei temi più sentiti anche nelle ipotesi di riforma della Giustizia. Così ieri, è stata l’accusa ad inizio udienza ad annunciare che «il reato risulta ormai prescritto». L’udienza che vedeva sul banco degli imputati l'ex manager della Asl di Nuoro, Antonio Maria Soru, l'ex direttore amministrativo Mario Altana, Pasquale Arca, ex direttore sanitario dell'ospedale San Francesco, e Pierpaolo Vella, geometra dell'ufficio tecnico aziendale (difesi dagli avvocati Basilio Brodu, Marcello Mereu e Carmine Farina) non è nemmeno iniziata.

Niente testimoni

Ieri non sono stati sentiti gli ultimi testimoni dell’accusa, l’ex direttore di Chirurgia del San Francesco, Franco Badessi, che con quelle attrezzature fece la prima operazione di laparoscopia in diretta, e il medico Paolo Manca. È intervenuta la prescrizione, così a nulla è servita la denuncia presentata dal titolare della Marwell, Walter Marcialis (parte civile con l'avvocato Francesco Atzeni) che ha sempre sostenuto che quando andò a riprendersi i suoi apparecchi, aveva trovato le serrature cambiate. I carabinieri fecero diverse perquisizioni al San Francesco, nella sala operatoria, nella sala conferenze e nei magazzini dell'Asl di viale Trieste.