Prenotazioni in tilt, caos negli hub sardi 

Loro che possono fare tranquillamente il richiamo con AstraZeneca, hanno temuto di non poter fare l’iniezione. Disagi e malumore per gli ultrasessantenni, in fila ieri negli hub vaccinali della Sardegna. La riprogrammazione delle seconde dosi per chi ha meno di 60 anni - che, come ha raccomandato il Comitato tecnico scientifico venerdì scorso, d’ora in avanti potranno fare solo vaccini a Rna messaggero, come Pfizer e Moderna, e non più AstraZeneca - ha mandato in tilt il sistema di prenotazione di Poste italiane costretto a un repentino aggiornamento, e ha creato appunto non pochi problemi anche per le liste delle fasce d’età più grandi. In pratica, il sistema non aveva separato la lista degli under 60 da quella delle classi più anziane, finendo per bloccare tutto. Il problema si è risolto in tarda mattinata, dopo l’indicazione data agli infermieri e ai tecnici (che curano al computer la registrazione dei dati) chiamati a cliccare un tasto per completare l’aggiornamento del programma.

Tempi stretti

La raccomandazione del Ministero riguarda in Sardegna la riconversione di 118mila dosi di vaccino. In realtà, molti di questi richiami per le persone con meno di 60 anni, perlopiù insegnanti, forze dell’ordine, operatori della protezione civile, sono stati già fatti col vaccino AstraZeneca nei giorni precedenti la decisione del Comitato tecnico scientifico. Ne restano comunque decine di migliaia che dovranno essere riprogrammate da AstraZeneca a Pfizer. Nel contempo bisognerà riconvocare tutti coloro che si sono visti cancellare l’appuntamento, a partire da chi - ovviamente - avrebbe dovuto ricevere la seconda dose in questi giorni, come le persone (centinaia per ogni hub) che erano in fila sabato scorso. Molti richiami, infatti, erano già stati programmati a 35 giorni dalla prima dose di AstraZeneca, e si dovrà farli al più presto (con Pfizer) visto che la scadenza è vicina e non è possibile rimandare.

Una settimana di fuoco

Questa è la settimana forse più dura della campagna vaccinale in Sardegna. Alle prime dosi si aggiungono i richiami degli ultrasessantenni, nonché le seconde inoculazioni in scadenza (da fare quindi tempestivamente) degli under 60. Se per i richiami dei più anziani si continua a utilizzare AstraZeneca, il problema si pone invece per chi ha meno di 60 anni ai quali andrà garantita l’inoculazione del Pfizer finora non largamente disponibile, in punto di forniture, come il vaccino di Oxford. Si dovrà dunque fare i conti con la disponibilità delle scorte e coi carichi che arriveranno, ma dall’Ats ricordano «che i richiami hanno la priorità». Una corsa contro il tempo, dunque, per la macchina regionale delle vaccinazioni, e intanto i vertici dell’azienda hanno già dettato la linea operativa dei prossimi giorni: in caso di criticità (ad esempio sulla disponibilità di vaccini Pfizer), i richiami dovranno avere la precedenza sulle prime dosi. «In ogni caso – puntualizzano dall’Ats – i cittadini devono stare tranquilli: la cabina di regia regionale è costantemente in contatto con la struttura commissariale sia per osservare il rispetto delle scadenze dei richiami che per garantire un buon numero di prime dosi tra quanti hanno già prenotato. Un lavoro che va condotto in maniera parallela perché l’obiettivo è ridurre la circolazione virale il prima possibile».

I cambi di rotta

Intanto c'è da registrare il successo dell’Open day organizzato dall’Aou di Sassari che per un giorno ha aperto le prenotazioni al pubblico mettendo a disposizione oltre mille dosi. Ieri, a fine giornata, erano 1050 le dosi somministrate negli ambulatori di viale San Pietro. In fila c’erano lavoratori del commercio, del turismo, studenti universitari, pensionati e diversi ragazzi accompagnati dai genitori. «Un’occasione di rinascita», hanno detto i più giovani. «Un passo importante per correre verso l’immunizzazione generale», ha sottolineato il commissario straordinario dell’Aou Antonio Lorenzo Spano. Tra i vaccinati di ieri molti operatori del turismo e del commercio. «Servirà sia per difendere gli operatori stessi sia per ridurre la circolazione virale», ha detto Antonello Serra, uno dei coordinatori del centro.Tanti anche gli studenti. «L’iniziativa - il commento del professor Paolo Castiglia, coordinatore del centro - mette a disposizione degli slot vaccinali per varie categorie e ha coinvolto gli studenti dell’area di Sassari che, ancora, non avevano potuto accedere».

I continui ripensamenti delle autorità sanitarie su AstraZeneca ingolfano non poco la campagna vaccinale. Un mese fa il Comitato tecnico scientifico aveva dato il via libera agli Open Day con vaccini a base di vettore virale, come AstraZeneca appunto, aperti a tutte le persone sopra i 18 anni. Questo nonostante una circolare di aprile con cui il ministero Salute ne raccomandava in via preferenziale l’utilizzo nelle persone sopra i 60 anni (sottolineando nello stesso tempo la validità per gli ultra 18enni). Sono soltanto gli ultimi cambi di linea del Governo che hanno favorito la corsa di diverse Regioni (non la Sardegna) a vaccinare il più possibile i giovani con AstraZeneca.