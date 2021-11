«Prendo una pistola e le sparo in testa»  

Sparito nel nulla da alcune settimane, non sapeva di essere intercettato. E quando al telefono con un amico ha ripetuto più volte che avrebbe ucciso l’ex compagna («Prendo un ferro e le sparo in testa»), i carabinieri che ascoltavano le sue conversazioni hanno potenziato le ricerche, rintracciando finalmente l’indagato, un 35enne di Is Mirrionis, applicando la custodia cautelare in carcere per stalking. Gli investigatori si erano messi sulle sue tracce dal 16 ottobre per notificargli la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. La situazione nei giorni scorsi è precipitata e davanti alle pericolosissime parole intercettate, la gip Gabriella Muscas ha subito emesso l’ordinanza della custodia in carcere. L’uomo, difeso dall’avvocato Riccardo Floris, verrà interrogato domani nel penitenziario di Uta.

Le frasi

Che la situazione stesse diventando rischiosa per la donna è apparso fin troppo chiaro ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale quando, in una serie di conversazioni e sms con un amico, il 35enne ha parlato di «pistola» e di «ucciderla». Frasi ripetute più volte mercoledì scorso. «Mi ha fatto uscire di testa», scrive in un messaggio. «La uccido veramente». E ancora: «Sto andando a prendere un ferro, la tolgo dal mondo. Non l’avevo mai pensato ma non sto giocando». L’amico ha più volte chiesto dove si trovasse e «di non fare minc...te» e che «avrebbe setacciato la città ma ti trovo».

Il piano

Le minacce sono andate avanti per tutto il giorno. E l’uomo, anche consumatore di cocaina, ha comunicato l’idea di come far fuori la donna. Un’azione senza preavviso, «a bordo di uno scooter, quando lei si trova da sola» perché tanto l’avrebbe seguita ovunque. «I soldi per la bara di lei», è il passaggio di un’altra frase riferita sempre alla terribile fine che la giovane avrebbe dovuto fare. Nei messaggi ci sono dei riferimenti precisi anche sui genitori della vittima: anche loro avrebbero subito violenze. «Tali minacce», scrive la gip del provvedimento, «sono da ritenere particolarmente serie al punto che anche il suo interlocutore cercava di dissuadere l’amico da tali intenti e di adoperava per trovarlo e impedirgli di mettere in atto i suoi propositi criminali». Per questo l’ordinanza è stata firmata subito in modo che venisse eseguita il prima possibile, sostituendo il divieto di avvicinamento ritenuto «inadeguato» vista «la particolare pericolosità sociale dell’indagato».