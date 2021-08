Prende forma il polo sportivo 

Avanti tutta per creare il polo dello sport isolano. L’amministrazione comunale di Macomer punta a trasformare la cittadina nella capitale dello sport sardo, aperto a tutte le discipline, grazie soprattutto alla sua posizione geografica baricentrica. Oltre ad un protocollo col Coni per portare a Macomer manifestazioni sportive di respiro regionale e nazionale, si procede con l’intervento più imponente per gli impianti sportivi. Vale complessivamente circa due milioni e mezzo di euro, di cui un milione e 800 mila di fondi regionali e 450 mila di mutuo del credito sportivo. Di fatto, negli impianti sportivi di Scalarba e Sertinu è in atto una gigantesca trasformazione.

Gli interventi

A parte gli investimenti effettuati sul palazzetto dello sport, dove subito dopo le vacanze iniziano i lavori di rifacimento dell’intero impianto, appare di notevole rilevanza l’intervento nel complesso sportivo di Scalarba, attorno al campo di calcio. Nello stadio sono stati eseguiti l’impermeabilizzazione delle gradinate e la copertura delle tribune, la rimozione dei distacchi di pezzi di cemento dalla gradinate e trattamento anti corrosivo dei ferri esposti. Sono stati sanificati tutti gli spazi sottostanti, come le palestre di judo e gli spogliatoi del campo di calcio, col rifacimento degli intonaci. Rifatti bagni e docce degli spogliatoi, la superficie dei tre campi da tennis, assieme agli spogliatoi. Recentemente sono state finanziate ingenti somme per il rifacimento completo della pista di atletica.

Gli obiettivi

«Gli interventi nello stadio di Scalarba rappresentano l’intervento più imponente nelle strutture sportive - dice Gianfranco Congiu, consigliere delegato alle politiche sportive - ci prefiggiamo lo scopo di restituire alla cittadina una struttura sportiva rinnovata, più efficiente e decorosa. Gli interventi vanno nella direzione di consentire il rispetto di norme federali sempre più stringenti. Sarebbe un peccato che manifestazioni anche di rilevanza nazionale fossero pregiudicate perché l'impianto non rispetta gli standard federali».

