Premio Navicella Sardegna 2022 La giuria di esperti è già al lavoro 

Luciano Carta e Bonifacio Angius: nel totale riserbo del Premio Navicella Sardegna, alcune indiscrezioni indicano l’ex Generale della Guardia di Finanzia, attuale presidente della società Leonardo (ex Finmeccanica), originario di Carbonia, e il regista e sceneggiatore sassarese tra i vincitori della ventunesima edizione.

La cerimonia

Mentre si sa per certo che il premio speciale “Olimpia Matacena” va a Federico Palmaroli, autore delle celebri “Frasi di Osho”. Per saperne di più, sulle motivazioni del Premio Matacena e sui fortunati vincitori del Premio Navicella 2022, non resta che attendere la cerimonia di consegna delle prestigiose navicelle in argento, ideate e realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirate al famoso bronzetto nuragico. Cerimonia che si terrà sabato alle 20 al teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo e il 10 settembre, alle 21, su Videolina, e che sarà condotta dalla giornalista Egidiangela Sechi. Rispetto alle precedenti stagioni, condizionate dalle restrizioni legate alla pandemia del Covid-19, la manifestazione di quest’anno si terrà in un clima più rilassato: nessuna limitazione in termini di presenze nelle tribune destinate a ospitare il pubblico e, soprattutto, sul palco, dove tornerà l’orchestra diretta dal maestro Simone Pittau.

I magnifici sette

La musica scandirà i vari momenti della cerimonia di consegna del più ambito riconoscimento assegnato in Sardegna, considerata uno dei principali eventi culturali e di gala di settembre nell’Isola e organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”. Saranno sette le personalità sarde, di nascita, di origine o anche semplicemente di adozione, a cui verrà assegnato il Premio Navicella 2022. Personalità che con le parole, la musica, lo sport, l’arte e la scienza si sono affermate oltre Tirreno mantenendo salde le radici con l’Isola e divenendo spesso dei veri e propri ambasciatori della Sardegna nel mondo. Personalità scelte da una giuria formata da esponenti del mondo della cultura, della comunicazione, del giornalismo, delle istituzioni e della medicina, che – altra indiscrezione – non avrebbero faticato a individuare la rosa dei magnifici sette. Lo stesso si dica per il premio speciale: dal 2015, alle tradizionali navicelle d’argento, si è aggiunto il riconoscimento intitolato a Olimpia Matacena, per molti anni anima organizzativa della manifestazione.