Premio Campiello, ecco la cinquina 

Con una forte valenza simbolica i cinque libri finalisti al Premio Campiello sono stati scelti nell’aula magna dell’Università di Padova intitolata a Galileo Galilei. Testimonianza dei meriti della cultura, certo, ma soprattutto del valore di un grande italiano che ha rivoluzionato la scienza con scoperte imprevedibili e un rapporto difficile con il potere. E cos’è la letteratura se non dare sostanza all’inimmaginabile e ispirare libertà?

Ecco i libri che sabato 4 settembre a Venezia si contenderanno la cinquantanovesima edizione del Campiello: “Il libro delle case” di Andrea Bajani (Feltrinelli); “Sanguina ancora” di Paolo Nori (Mondadori); “Se l’acqua ride” di Paolo Malaguti (Einaudi); “L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito (Bompiani); “La felicità degli altri” di Carmen Pellegrino (La Nave di Teseo).

Mentre il premio Opera Prima Campiello è stato assegnato a “Dieci storie quasi vere” di Daniela Gambaro (Nutrimenti). «Dieci storie raccontate con tono lieve e delicato», si legge nella motivazione, «che attraversano il tema della maternità, affrontando molteplici aspetti».

Impresa e cultura

Nato nel 1962 su iniziativa degli industriali del Veneto, il Campiello è considerato uno dei rari casi di successo in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell’impresa e della cultura. «Questo premio, e più in generale la letteratura, è tesoro di sapere», ha sottolineato Walter Veltroni, che ha presieduto la giuria dei letterati, «ma anche simbolo di passione e competenza: il talento degli scrittori che incontra la curiosità dei lettori che quei libri leggeranno. Tutto questo è l’Italia: originalità, peculiarità e Dna di cui andare orgogliosi e da salvaguardare sempre».

«Fuori dal tinello»

Interessante approfondire il confronto interno alla giuria per individuare i finalisti. E qualche segreto lo ha svelato Eduardo Camurri, scrittore e tante altre cose: «È stato un lavoro importante perché ha come base di partenza grandi numeri. C’è stata tra noi una contrapposizione dialettica sul concetto stesso di letteratura quale racconto delle tendenze dei nostri tempi e letteratura come contrapposizione delle tendenze dei nostri tempi». Sottolineatura per ribadire che in alcuni volumi in gara si è indugiato parecchio sugli “intimismi”. Per dirla con la sagacia di Alberto Albersino: «Alcuni libri si fermano un po’ troppo vicino al tinello di casa», vale a dire al proprio io. Sempre Camurri, interpretando il pensiero della giuria, si chiede se ciò «sia un’esigenza letteraria piuttosto che commerciale. Il privilegio del Campiello è anche salvare la letteratura dalle logiche strettamente legate alla vendita».

Da Sassari

Altro giro, altra giurata. Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, ha rilevato come nella produzione letteraria in concorso «il mondo delle fiction televisive abbia influenzato l’esperienza di scrittura. E alcuni libri assomigliano troppo alle sceneggiature». E pare fiction anche la votazione in diretta da parte dei giurati, che hanno scoperto le carte per sostenere le proprie scelte. Così è stato possibile vedere la scrittrice nata a Sassari, Bianca Pitzorno, ricevere qualche preferenza per la sua ultima pubblicazione "Sortilegi” (Bompiani). Ma il suo percorso si è fermato presto. Così come per altri importanti libri in gara, uno su tutti “La città dei vivi” di Nicola Lagioia (Einaudi), ispirato a un crudele fatto di cronaca avvenuto a Roma cinque anni fa.

Oltre il reale

Sulla realtà che diventa narrazione ha riflettuto il giurato Luigi Matt, docente di Storia della lingua italiana all’Università di Sassari: «C’è una tendenza a inseguire il reale. Ma la letteratura non ha bisogno di trovarsi fuori da stessa». L’edizione 2021 del Campiello è stata particolarmente ricca: 360 i libri inviati per la valutazione, a fronte di una media di 230/250 degli anni passati. In questa edizione si inserisce anche una nuova iniziativa, il Campiello Junior, riconoscimento dedicato alla narrativa e alla poesia per i ragazzi.

Chissà che ne penserebbe, a proposito delle tante elucubrazioni della giuria, quel genio di Galileo che ha dovuto patire i giudizi altrui sul proprio pensiero e lavoro.

