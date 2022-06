“Premiato” il centro antiviolenza 

Vent’anni di lavoro sul fronte sempre aperto della violenza di genere, cinquecento donne seguite solo nel 2021, l’annus horribilis della pandemia anche per le botte in famiglia, due centri aperti che accolgono le vittime a Olbia e a Oristano: con queste (e molte altre) carte Prospettiva Donna è tra le sette associazioni italiane, tutte del sud e delle isole, scelte per una importante donazione dall’organizzazione del concerto “Una, nessuna, centomila” che si è tenuto sabato notte all’Arena Campovolo di Reggio Emilia.

Platea nazionale

E così la presidente Patrizia Desole e la dirigente Piera Bisson si sono trovate catapultate dalla trincea del pronto soccorso e delle aule del tribunale, dove si svolge parte della loro attività, alla platea nazionale con Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Emma, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini. «Siamo orgogliose e onorate. È stata un’emozione fortissima e insieme una grande responsabilità che deriva dal riconoscimento del lavoro svolto», racconta Patrizia Desole: «Abbiamo partecipato alla conferenza stampa insieme alle artiste nel corso della quale è stato presentato il progetto e Fiorella Mannoia ha parlato della realtà sarda».

I progetti

La donazione ricevuta grazie al concerto è di tutto rispetto: una cifra oltre i 200mila euro che consentirà a Prospettiva Donna di consolidare i lavoro svolto a Olbia e a Oristano e di mettere in campo nuovi progetti. L’organizzazione ha voluto scegliere centri ben strutturati, con case di accoglienza, ma che operano in contesti difficili o in territori con minori risorse economiche e non è un caso che siano tutte al sud. Ma sulla scelta dell’associazione olbiese ha pesato anche il lavoro educativo fatto nelle scuole, punto cruciale per combattere la violenza. «Uno dei fronti sui quali lavorare, e per il quale sono necessarie risorse, è quello della violenza economico e del problema casa avvertito un po’ in tutta la Sardegna», spiega Patrizia Desole: «Le donne devono essere sostenute nel loro percorso, attraverso l’inserimento lavorativo che le affranchi dalla dipendenza economica». Un altro campo d'azione emergente riguarda la discriminazione multipla che riguarda le donne straniere o con disabilità. Spenti i riflettori, si torna in trincea.