Premiati 34 Maestri del lavoro 

Sono 34 i sardi nominati Maestri del lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli ultimi due anni: diciassette nel 2020, altrettanti nel 2021. Un'onorificenza che premia i singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Ieri mattina, al Teatro Massimo, si è svolta la cerimonia regionale di consegna della Stella al merito in concomitanza con quella organizzata al Quirinale: a Roma erano presenti Amedeo Cubeddu per il 2020 e Stefanina Podda per il 2021. A consegnare la Stella a Cagliari sono stati rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Sono 34 i sardi nominati Maestri del lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli ultimi due anni: diciassette nel 2020, altrettanti nel 2021. Un'onorificenza che premia i singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Ieri mattina, al Teatro Massimo, si è svolta la cerimonia regionale di consegna della Stella al merito in concomitanza con quella organizzata al Quirinale: a Roma erano presenti Amedeo Cubeddu per il 2020 e Stefanina Podda per il 2021. A consegnare la Stella a Cagliari sono stati rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Le parole del prefetto

«Un giusto riconoscimento per quanto hanno fatto nella loro carriera», ha detto il prefetto Gianfranco Tomao. Il console regionale dei Maestri del lavoro, Giovanni Serra, ha ringraziato «il presidente Mattarella perché, anche in questo tempo di pandemia, ha voluto che la Stella venisse consegnata al Quirinale a due rappresentanti per ogni regione». C’erano anche la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, l’assessore all’Ambiente di Cagliari, Alessandro Guarracino, e Rosaria Cammarata, dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari e Oristano.

I premiati per il 2020

Questi i nuovi Maestri del lavoro premiati in città. Per il 2020, Fedele Corona (Tim Cagliari), Sergio Cocciu (Matrica Porto Torres), Maria Rimedia Brai (Coop. Allevatrici sarde Santa Giusta), Orietta Andretta (E-Distribuzione-Cagliari), Flavio Pietro Demartis (Arst Cagliari), Maria Grazia Romano (Bnl Roma), Maria Cuccu (Banco di Sardegna Sassari), Andrea De Gioannis (Banco di Sardegna Sassari), Giancarlo Furcas (Ferrovie dello Stato Cagliari), Salvatore Mannai (Enel Portoscuso), Elisabetta Murredda (Centro odontoiatrico Baire Cagliari), Paolino Gavino Schiaffino (Fiume Santo Porto Torres), Cecilia Trenta (Torrefazione Morgan Porto Torres), Rosa Maria Natalia Sechi (Banco di Sardegna Alghero), Antonello Barca (Ferrero Roma), Grazia Pina Cecilia Olla (Banco di Sardegna Sassari).

Le Stelle per il 2021

Giovanni Battista Alcione (Poste italiane Arzachena), Alberto Calvi (Rai Sassari), Maria Antonietta Daga (Banco di Sardegna Sassari), Giovanni Fracci (Elettrico strumentaleofficina Cagliari), Antonio Garrucciu (Banco di Sardegna Sassari), Angelo Lanzi (Enel Cagliari), Antonio Lisca (Servizio elettrico nazionale Sassari), Angelo Melis (Poste italiane Elmas), Franco Melis (Grendi Cagliari), Ivana Madeddu (Lavoro emancipazione Sestu), Giancarlo Mario Pilia (Banco di Sardegna Quartu), Maria Antonietta Piu (Poste italiane Siligo), Marcello Porcu (Bnl Cagliari), Maria Teresa Puggioni (Coop. As cooperativa di assistenza sociale Sassari), Luigi Tanda (Banco di Sardegna Sassari), Carmelina Ullu (Ferservizi FdS Cagliari). Dopo la foto con la Stella in mano, Mario Calvi ha ricordato Ilaria Alpi, con la quale lavorò in Somalia come inviato Rai.

Il riconoscimento

La Stella al merito è concessa a cinquantenni (e oltre) che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende e possano vantare almeno uno dei titoli più important, tra cui perizia, laboriosità, buona condotta morale.

