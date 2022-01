Prelievi e tamponi, sanità in tilt 

Sanità in tilt nel Sulcis Iglesiente. File chilometriche davanti i centri sanitari privati per effettuare i prelievi del sangue e tamponi. Nei laboratori degli ospedali di Carbonia e Iglesias si lavora solo con i pazienti ricoverati. Nel reparto dialisi di Carbonia manca nuovamente il personale.

Lunghe file

Analisi del sangue? Gli ambulatori ospedalieri sono inaccessibili da settimane e restano solo i privati dove c’è da attendere anche 4 ore solo per un prelievo. In fila, all’esterno dei centri e con qualsiasi condizione meteo, ci sono anche decine di persone che devono effettuare i tamponi antigenici e il rischio di assembramenti è più di una possibilità. Ad occuparsi del tema, preoccupato per la situazione, il sindaco di Carbonia: «Abbiamo inviato una lettera alla dottoressa Giuliana Campus nuova Direttrice generale della Assl del Sulcis,– spiega Pietro Morittu – le abbiamo chiesto di intervenire al più presto per porre rimedio alla carenza di personale tecnico di laboratorio che sta bloccando la possibilità di effettuare i prelievi del sangue all’interno dei nostri ospedali». Un problema che va a riversarsi sui centri privati, che a loro volta sono soggetti a budget regionale, che va così a diminuire sempre più in fretta. «Ma una soluzione ci potrebbe essere – aggiunge – se solo si procedesse con l’assunzione di quei collaboratori professionali sanitari (tecnici di laboratorio biometrico) per i quali si è svolta da tempo una selezione regionale». Nelle graduatorie sono presenti anche diversi tecnici di Carbonia e dintorni, con la loro assunzione si potrebbe risolvere rapidamente il problema: «Abbiamo invitato la dottoressa Campus a prendere parte al prossimo consiglio comunale – conclude Morittu – all’ordine del giorno c’è proprio il tema della sanità». Il Consiglio straordinario, al quale è stato invitato anche l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, si terrà il 24 gennaio in modalità mista, ossia in presenza e in videoconferenza come richiesto da diversi gruppi politici.

La dialisi

Intanto qualche notte fa sono nuovamente saltati i turni di dialisi nel reparto dell’ospedale di Carbonia. La mancanza di personale per malattia, ha stravolto le terapie dei pazienti: «Ci ritroviamo nuovamente in una situazione di criticità inaudita – denuncia Giampiero Bindo, presidente dell’associazione Apent – il reparto sta implodendo per mancanza di personale. Abbiamo quattro infermieri assenti per malattia e il reparto viene gestito con solo due infermieri, uno per sala. La programmazione della dialisi, anche quella notturna, è stata stravolta. Molti pazienti sono stati costretti a ridurre i propri orari di terapia, con turni iniziati fino a 5 ore dopo l’orario previsto. È mesi che denunciamo la mancanza di personale, si tratta di terapie salvavita ma sembra che a qualcuno la questione non interessi».