Precipita nel vuoto, muore climber 

I soccorsi sono stati allertati in pochi minuti. Alla luce della dinamica dei fatti, la centrale operativa del 118 non ha esitato a inviare sul posto l’elicottero di stanza a Olbia. Nel frattempo a Sa Tappara si è formata una catena umana per soccorrere lo scalatore.

Era venuto in Ogliastra per trascorrere qualche giorno a contatto tra sport e natura. Bernd Ropdel ha perso la vita dopo essere precipitato da 25 metri mentre era impegnato in un’arrampicata sul canyon di Sa Tappara, nel territorio di Ulassai. Aveva 57 anni ed era di Berlino. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della compagna. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime benché i soccorsi siano stati istantanei con un’imponente attività messa in campo dal sistema sanitario. Sul posto è arrivato anche un elicottero dell’Areus, ma in virtù delle condizioni proibitive del tratto in cui è caduto, il mezzo non ha potuto recuperarlo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lanusei dove è arrivato in condizioni drammatiche ed è morto tra le braccia del personale sanitario che lo aveva appena preso in carico.

Era venuto in Ogliastra per trascorrere qualche giorno a contatto tra sport e natura. Bernd Ropdel ha perso la vita dopo essere precipitato da 25 metri mentre era impegnato in un’arrampicata sul canyon di Sa Tappara, nel territorio di Ulassai. Aveva 57 anni ed era di Berlino. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della compagna. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime benché i soccorsi siano stati istantanei con un’imponente attività messa in campo dal sistema sanitario. Sul posto è arrivato anche un elicottero dell’Areus, ma in virtù delle condizioni proibitive del tratto in cui è caduto, il mezzo non ha potuto recuperarlo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lanusei dove è arrivato in condizioni drammatiche ed è morto tra le braccia del personale sanitario che lo aveva appena preso in carico.

L’incidente

Bernd Ropdel era un appassionato scalatore. Aveva raggiunto Sa Tappara, canyon imponente a poche decine di metri dal centro abitato di Ulassai. Il 57enne era rimasto affascinato dalle pareti che raggiungono i 100 metri di altezza. Nel primo pomeriggio di ieri aveva raggiunto il tratto di arrampicata vicino al campo sportivo di Gedili. Qui aveva studiato il terreno d’azione e affilato gli attrezzi del mestiere. Il dramma si è consumato poco prima delle 17.30. Secondo una prima ricostruzione, Ropdel si stava calando dalla parete con una doppia corda e, forse per una manovra errata, sarebbe saltato un moschettone e lo scalatore è piombato a terra. L’impatto è stato violentissimo.

La tragedia

I soccorsi sono stati allertati in pochi minuti. Alla luce della dinamica dei fatti, la centrale operativa del 118 non ha esitato a inviare sul posto l’elicottero di stanza a Olbia. Nel frattempo a Sa Tappara si è formata una catena umana per soccorrere lo scalatore.

Il personale del 118, sia quello dei mezzi a terra che i colleghi dell’elisoccorso, hanno stabilizzato il ferito e per riportarlo sulla barella nei parcheggi del campo sportivo, dov’era in sosta l’ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno percorso un sentiero ripido e stretto di oltre 500 metri. Appena arrivato in Pronto soccorso il cuore di Bernd Ropdel ha cessato di battere. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata