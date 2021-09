Precipita dal tetto, grave un ex operaio  

Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri nel piccolo borgo che si affaccia sull’Omodeo. Un pensionato di 69 anni originario del paese è precipitato a terra cadendo dal tetto dopo un volo di oltre cinque metri. Francesco Manca (noto Franco) subito soccorso, è stato trasportato in elicottero a Sassari dove sono in corso gli accertamenti. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma nella caduta ha riportato parecchie fratture.

L’incidente

Franco Manca ieri mattina era impegnato in alcuni interventi di manutenzione in un’abitazione di sua proprietà nel centro storico del paese, in via Capitano Piras. Intorno a mezzogiorno, l’imprevisto: Manca ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra, dopo un volo da un'altezza importante di oltre cinque metri. Al momento non è chiarissimo se sia caduto dal cornicione del tetto, nessuno ha assistito al volo ma è certo che è precipitato su una delle stradine del centro storico, vicino al Palazzo comunale. Probabilmente ha avuto la prontezza di proteggersi la testa con le mani e le braccia ma questo non ha evitato l’impatto violentissimo che gli ha provocato traumi in diverse parti del corpo.

I soccorsi

Una volta scattato l’allarme, nel centro storico di Sorradile è intervenuta un’ambulanza del 118, poi al campo sportivo è atterrato l’elicottero che l’ha quindi trasferito d’urgenza a Sassari in codice rosso. Manca, originario di Sorradile ma trapiantato a Bidonì dove per anni è stato l’operaio del Comune, al momento si trova ricoverato nell’ospedale sassarese dove i medici lo stanno sottoponendo a una serie di accertamenti. Sposato e padre di tre figli, Franco Manca all’arrivo dei soccorsi era cosciente ma molto dolorante e provato per la terrificante caduta. A rassicurare la comunità ci ha pensato subito il vicesindaco Silvano Defrassu. «Ho parlato con la figlia e mi ha assicurato che Franco non è in pericolo di vita – ha commentato l’amministratore - Era lucido e non ha mai perso conoscenza». Sia la comunità di Sorradile che quella di Bidonì hanno potuto tirare un sospiro di sollievo anche se si aspettano con grane ansiagli aggiornamenti dall’ospedale. «Sono fatti che inevitabilmente sconvolgono e gettano sconforto nella comunità – ha aggiunto il vicesindaco – Siamo tutti molto legati a Franco e alla sua famiglia e ci auguriamo che si riprenda al più presto».