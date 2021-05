Precipita dal terzo piano e muore 

È morto in modo assurdo cadendo da un’altezza di circa 10 metri mentre cercava di entrare, arrampicandosi su un tubo di scolo, in un appartamento di via Piero della Francesca, a Cagliari. Alessandro Carcassi, 20 anni compiuti venerdì, non ce l’ha fatta a resistere al tremendo urto e a niente è servito purtroppo il tentativo disperato dei medici del 118 a ridargli una vita che gli aveva regalato più dolori che gioie. Alessandro Carcassi era detenuto nel carcere di Quartucciu e aveva ottenuto un permesso premio per festeggiare il compleanno con l’amata nonna e le persone a lui più care. Per la Polizia non ci sono dubbi, si è trattato di un incidente, tanto che il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il permesso premio

Alessandro Carcassi venerdì mattina aveva ottenuto un permesso premio dal direttore del carcere minorile di Quartucciu per festeggiare il suo 20° compleanno. Secondo una prima ricostruzione, per il giovane era stata una giornata di festa passata con gli amici più cari e la notte a Pirri a casa della nonna. Sabato, alle 20, era previsto il suo rientro in carcere, e aveva dato appuntamento all’educatore che lo doveva accompagnare a Quartucciu nel piazzale dell’ospedale Brotzu. Prima Alessandro Carcassi è voluto tornare nelle palazzine di via Piero della Francesca non si sa per quali motivi. Secondo alcune testimonianze sarebbe voluto salire al quarto piano dove abita una persona a lui cara. Senza cellulare (i detenuti, seppur in permesso premio, non possono utilizzarlo) e non ricevendo risposta avrebbe deciso ugualmente, forse preoccupato, di raggiungere quell’appartamento. Avrebbe chiesto agli inquilini del secondo piano di fargli raggiungere il balcone. Da lì si sarebbe arrampicato attraverso un tubo esterno per salire nella casa.

La tragedia

Un malore, un piede o una mano mal messi non è chiaro cosa sia successo a dieci metri d’altezza. Alessandro era sospeso nel vuoto e improvvisamente ha perso la presa precipitando su piazzale. Qualcuno lo avrebbe visto cadere e ha chiamato il 118. L’ambulanza medicalizzata è arrivata in pochissimo tempo, ma il tentativo disperato dei medici non è servito a salvare la vita al ragazzo. Sul posto sono arrivate anche gli agenti della Squadra volanti che ha ricostruito, non senza difficoltà, la tragedia. Il magistrato di turno Nicola Giua Marassi ha classificato la vicenda come incidente e restituito la salma alla famiglia per i funerali.

Il dolore

Alessandro Carcassi era ben voluto da tutti in quella sorta di condominio speciale chiamato “case parcheggio”. Il dolore di chi gli voleva bene ha invaso i profili social dello sfortunato giovane. Ieri mattina decine di amici si sono ritrovati in quel piazzale maledetto per portare un fiore e dedicare un pensiero a un ragazzo sfortunato che non meritava di morire a 20 anni il giorno dopo il suo compleanno. Affranto dallo sgomento anche il cappellano di Quartucciu padre Gabriele Biccai: «Venerdì avevamo fatto colazione assieme. Era un ragazzo generoso, sempre pronto a offrire quel poco che aveva a chi aveva meno di lui».

Alessandro Carcassi era recluso nell’istituto per minori di Quartucciu a causa di reati di droga. Durante la detenzione era stato condannato per altri illeciti commessi da maggiorenne. Per continuare a usufruire dei programmi di reinserimento aveva chiesto e ottenuto di continuare a scontare la pena a Quartucciu e non a Uta, nel carcere per adulti.