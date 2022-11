Precipita dal balcone dell’ospedale 

Una donna di 75 anni è precipitata ieri in tarda mattinata dal terzo piano del reparto di Pneumologia delle Cliniche di San Pietro, in cui era ricoverata. Dopo un volo di quindici metri, la paziente è finita sul marciapiede, davanti alle auto parcheggiate e a poca distanza dall’ingresso di palazzo Clemente. È morta sul colpo. Tutto questo in un orario di particolare afflusso per l’Azienda ospedaliero-universitaria, tra personale sanitario pronto al cambio di turno e utenza che entra in visita o per compiere gli esami clinici. Sulla vicenda stanno conducendo accertamenti sia la Polizia che l’Asl. Ma sulla dinamica sembrano esserci pochi dubbi.

Il fatto

«È successo prima delle 12.30 - riferisce un testimone molto scosso - ho visto che cadeva giù dalla finestra. Mi sono subito avvicinato, non si muoveva».

I due riquadri della finestra sono coperti da altrettante veneziane, una dietro il vetro chiuso e con diverse stecche mancanti, l’altra invece, dalla quale la donna si è gettata, integra ma sporgente oltre il davanzale. È da lì che la vittima piomba verso il basso. Da un davanzale che, tra l’altro, si colloca, all’interno della stanza, a più di un metro dal pavimento e con uno spessore di una certa larghezza, non facile da superare.

Le indagini

Sul posto arriva per prima una volante della Polizia di Stato che provvede subito a coprire con un lenzuolo bianco il corpo senza vita, disteso accanto a una panchina di marmo. Non è dato sapere se la donna, all’ultimo, vi sia finita sopra, una valutazione che farà la Polizia scientifica arrivata poco dopo. Molte le fotografie scattate dagli agenti per valutare la traiettoria e la distanza, sia dalla strada che fronteggia l’edificio della “stecca bianca” che dentro la stanza d’ospedale dove gli investigatori hanno continuato a effettuare i rilievi del caso. Per capire se la donna sia caduta per le conseguenze di un malore o se invece, come sembrerebbe dai primi riscontri, si tratti di suicidio. Sul luogo della disgrazia è stato accompagnato anche il marito della signora, affranto e incredulo, che si è poi ricongiunto ad altri familiari nello spazio d’attesa all’aperto dell’Aou, di fronte all’ingresso. E proprio ai familiari è stata restituita la salma nel tardo pomeriggio.

