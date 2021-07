Precari Forestas assunti, ok del Tar 

Tra le mille incognite della vertenza Forestas arriva una certezza. A darla il Tar Sardegna, che ha respinto il ricorso contro la stabilizzazione di oltre un migliaio di operai ex semestrali dell'Agenzia, pronunciandosi in maniera definitiva sulla legittimità della loro assunzione a tempo indeterminato.

Arriva quindi la parola fine dell’odissea per i lavoratori, arruolati per anni alle dipendenze dell’Ente Foreste prima e dell’Agenzia Forestas poi, e assunti con contratto agricolo a tempo determinato della durata di sei mesi. Una vertenza che si era trascinata per anni, «per poi subire un’accelerazione nel 2019 quando il Tribunale di Nuoro condannò l’Agenzia dichiarando l’illegittimità dell’apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati», spiegano Gaia Garau, segretaria regionale della Uila, e Giampaolo Spanu, numero uno nell’Isola della Uil Fpl comparto Regione.

Reazioni

«La decisione del Tribunale amministrativo chiude finalmente la vicenda – proseguono i due sindacalisti – risolvendo uno dei maggiori problemi che negli anni hanno interessato l’Agenzia e sgombrando il campo dal grave rischio di rimettere in discussione l’assunzione di oltre mille operai. Ecco perché le nostre sigle, che hanno seguito con attenzione la vicenda costituendosi in giudizio per opporsi direttamente al ricorso, oggi possono perciò esprimere grande soddisfazione».

La vicenda

Tutto ha avuto inizio quando l’Agenzia ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato di operai contrattualizzati fino ad allora con contratti di almeno sei mesi. Stabilizzazione contestata però con un ricorso ufficiale da un altro gruppo di dipendenti precari che avevano lavorato all’interno di Forestas con un altro tipo di accordi a tempo determinato.

«Tuttavia, i ricorrenti – sottolineano Garau e Spanu - erano in primo luogo titolari di contratti di lavoro “trimestrali”, e comunque per periodi complessivi inferiore ai trentasei mesi, perciò, in ogni caso, non potevano rientrare nella procedura di stabilizzazione».

La sentenza del tribunale arrivata venerdì ruota proprio su questa questione: «Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato», concludono i rappresentanti dei lavoratori. «Questo perché la particolare procedura di stabilizzazione era rivolta agli operai titolari di contratti di lavoro semestrali, reiterati, ma con un maturato di almeno 36 mesi».

