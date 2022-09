Precari e carovita, piano in Commissione   

Due passi in avanti registrati ieri in commissione Attività produttive del Consiglio regionale. Il primo riguarda la vertenza dei precari Agris, ora prossima a una soluzione; il secondo, il testo unico sulle comunità energetiche approvato dal parlamentino guidato da Piero Maieli. Il percorso di stabilizzazione dei lavoratori (nove in tutto, rimasti fuori dal piano che aveva riguardato ricercatori e funzionari dell’agenzia) «è ben avviato – ha sottolineato lo stesso presidente della quinta – metteremo la parola fine con un emendamento alla prossima legge omnibus, abbiamo già individuato le risorse, circa 400mila euro, la Giunta ha dato ampie rassicurazioni, non ci saranno problemi». Sempre Maieli ha assicurato che «saranno potenziate tutte le agenzie agricole, a partire da Argea che, da quando è diventato organismo pagatore, ha necessità di essere rafforzato».

La misura

Ancora la quinta commissione ha licenziato il dl della Giunta che istituisce le comunità energetiche da fonti rinnovabili. Obiettivo primario è l'autoconsumo di rinnovabile prodotta dai componenti delle comunità e l'immagazzinamento dell'energia creata per contrastare così la povertà energetica. Le comunità sono costituite su iniziativa di soggetti pubblici o privati, anche in forma aggregata, e acquisiscono la qualifica di soggetti produttori se ogni anno la quota prodotta da rinnovabili destinata all'autoconsumo dei componenti non è inferiore al 60% del totale. Ora il testo passerà in terza commissione (Bilancio) per il parere finanziario.

Critiche

Il dl recepisce una proposta di legge di Gianfranco Satta (Progressisti) presentata tre anni fa. «Un lasso di tempo enorme - commenta il consigliere dell'opposizione - ancor più evidente se si riflette sugli effetti mancati e sul fatto che tale proposta sia antecedente la crisi energetica e il Pnrr, che sostiene, per l'appunto, le comunità. In sostanza oggi avremmo potuto avere a disposizione uno strumento già pronto e in grado di sostenere cittadini e imprese di fronte a tale crisi». Invece, conclude Satta, «in Sardegna abbiamo dovuto attendere che la crisi energetica colpisse come uno tsunami famiglie e imprese perché la maggioranza decidesse di occuparsi del tema».