Prato Sardo, lite sui bilanci segreti 

«Io non ho secretato nulla, ho inviato tutti i dati al Comune per trattarli nelle forme di legge. Ora l’amministrazione di Nuoro mi chiede un nullaosta per la condivisione di quegli atti con le associazioni di categoria. Nel momento in cui li trasferisco, c’è un altro soggetto autonomo e titolare degli stessi, e non può scaricare responsabilità dell’utilizzo. Non è previsto da nessuna norma. È il Comune che può decidere come trattarli». Le parole sono quelle dell’architetto Gabriele Leoni, il commissario liquidatore del Consorzio industriale di Prato Sardo, che dopo giorni di polemiche rimanda al mittente l’accusa di aver secretato la relazione economica della Zir. L’aveva inviata al sindaco Andrea Soddu, che poi gli aveva già chiesto di condividere i dati dei conti con il tavolo delle associazioni convocato dall’amministrazione barbaricina per decidere il subentro alla Zir. Ma Soddu ribatte: «Leoni ha messo nero su bianco una diffida alla condivisione».

Atti pubblici

Al centro della polemica è finita la relazione che il liquidatore ha mandato al Comune di Nuoro, ente che dovrebbe subentrare nella gestione della Zir. E la risposta di diniego dello stesso liquidatore alla condivisione dei bilanci con le associazioni di categoria, cui è seguita una lettera di protesta inviata proprio dalle associazioni all’assessora all’Industria, Anita Pili. «Rispondendo alla richiesta del sindaco di Nuoro, ho solo sottolineato che esistevano dati sensibili – spiega Leoni – E io non potevo rilasciarlo perché non ho questo potere. La richiesta che mi è stata fatta era impropria e fuori dalla norma, non mi prendo una responsabilità di condivisione. Il soggetto che deve trattare i dati è il Comune. La gran parte sono già pubblici e reperibili con i dovuti omissis sul sito istituzionale - fa notare Leoni - Quelli che non rientrano nella trasparenza, se i soggetti portatori di interessi ne fanno richiesta, previa verifica della loro titolarità a conoscerli, non abbiamo nessun motivo di negarli».

La carta dei misteri

La relazione, dunque, va oltre il bilancio pubblico. È un resoconto particolareggiato di ogni spesa, nomi e cognomi, entrate, debiti e crediti. Stipendi, tfr, tutte le cause, i debiti delle imprese e pure quelli del Comune con la Zir. All’interno anche l’unico finanziamento che la Regione ha concesso alla Zir di Nuoro in 13 anni di commissariamento: 340 mila euro. Briciole al cospetto di altre Zir che hanno visto piovere in fase liquidatoria cifre milionarie.