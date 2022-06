Prato Sardo, la gestione al Comune 

Zir di Prato Sardo: dalla commissione comunale attività produttive arriva la bozza di delibera per il sì al subentro alla Regione nella gestione. Un via libera atteso da anni. La delibera ora farà un nuovo passaggio in commissione, per approdare il 30 giugno, ultima data utile concessa dalla Regione, in Consiglio comunale. Una decisione, per l’assessora alle attività produttive di Nuoro, Eleonora Angheleddu, che arriva in extremis: «Facciamo la nostra scelta, non possiamo più attendere, rischiavamo di perdere opportunità come Pnnr e fondi europei».

La delibera

Tracciando l’iter di liquidazione iniziato dal 2008, la delibera che verrà portata in Consiglio parla di: «manifestare, nei confronti della Regione Sardegna - assessorato dell’Industria, la volontà a subentrare al Consorzio per la Zona industriale di interesse regionale di Nuoro nella gestione delle aree industriali di relativa pertinenza, al fine di garantire la continuità, il riordino e il rilancio delle attività produttive ivi insediate. Di stabilire che la gestione della Zir Prato Sardo, in capo al Comune di Nuoro all’esito della procedura liquidatoria, si svolgerà in ossequio dei postulati generali di bilancio».

La scelta

Lunedì, sul tema, in camera di Commercio, dopo un duro comunicato delle associazioni di categoria che avevano denunciato l’immobilismo del Comune, è stato convocato un vertice con tutti i consiglieri regionali del territorio, i sindaci delle Zir di Nuoro, Macomer e Siniscola e l’assessora regionale Anita Pili. Ma la Angheleddu si dice soddisfatta: «La commissione ha analizzato la documentazione per poter scegliere in conoscenza. Questa bozza ribadisce con forza la volontà di questa amministrazione di subentrare nella gestione del Consorzio. Siamo sempre più convinti che con l’ingresso del Comune si possa ragionare sul rilancio. Noi facciamo la nostra scelta, non possiamo più aspettare e perdere occasioni storiche che arrivano dai fondi Pnrr ed europei. Sarà la Regione che ora dovrà accantonare i fondi. La programmazione industriale – conclude – è una funzione regionale e Prato Sardo rimarrà sempre un sito di interesse regionale».