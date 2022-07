Prato Sardo, fioriscono polemiche 

Un passaggio di consegne: «impossibile da condividere e appoggiare perché maturato in una situazione di totale aleatorietà». La decisione presa dal Consiglio comunale di Nuoro lo scorso 30 giugno, che di fatto affida al Comune la gestione di Prato Sardo al posto del consorzio per la Zona industriale d’interesse regionale (Zir), viene contestata dai consiglieri di minoranza Lisetta Bidoni, Francesco Guccini, Natascia Demurtas e Carlo Prevosto. «Manca un chiaro piano di sviluppo e di rilancio della zona industriale; c’è una pesante posizione debitoria dell’ente; al momento si registra ancora il silenzio della Regione sulla volontà di farsi carico della liquidazione dei debiti».

Futuro incerto

È quello che traspare per la discussa zona industriale barbaricina, a sentire l’opposizione. «A un mese di distanza da quella decisione, la Regione tace ancora, non c’è un atto che faccia supporre l’avvio della liquidazione - affermano i quattro consiglieri -. Intanto la giunta del sindaco Andrea Soddu - dimenticando o ignorando che se non viene chiusa la procedura di liquidazione il Comune non ha alcun titolo nell’area Zir - il 25 luglio durante le commissioni congiunte (Attività produttive, Programmazione e Bilancio) ha proposto l’istituzione di una commissione consiliare “speciale” per studiare il rilancio di Prato Sardo». Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) puntualizza: «Dal punto di vista politico l’istituzione di questa nuova commissione non ha senso, visto che esiste già in seno al Consiglio comunale una commissione che ha competenza in materia. La sua duplicazione, dunque, appare l’ennesimo roboante annuncio dietro cui si nasconde il tentativo di prendere tempo».

Scelte e perplessità

«Plaudo alla decisione del Consiglio», ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu: «Nuoro ora è impegnata in una grande sfida: rilanciare la sua zona industriale, per troppo tempo lasciata in balìa dell’incertezza. Non è stata una decisione semplice e capisco perplessità e dubbi espressi da alcuni esponenti dell’opposizione. Ma la scelta che avevamo era tra assumersi questa responsabilità o abbandonare al proprio destino un’area strategica». Il primo cittadino difende la scelta, Francesco Guccini (Liberu) sentenzia: «Se la Regione avesse avuto realmente l’intenzione di chiudere la procedura di liquidazione, avrebbe messo anzitempo a dimora i fondi necessari. Ecco perché abbiamo presentato un’interrogazione: vogliamo chiarezza».