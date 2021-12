Pratiche inevase, arrivano i rinforzi 

Un’occasione da non perdere per il Municipio di via Porcu, dove nel corso del 2021 sono arrivate oltre milleduecento istanze di manutenzione ordinaria e straordinaria. «Con questo cantiere contiamo di smaltire le istanze e dare risposte celeri», dice Vanini. Obiettivo ribadito dalla dirigente del settore dell’Edilizia privata, Anna Maria Ravastini, responsabile del progetto comunale che dovrebbe partire il prossimo marzo: «L’attività è finalizzata a ridurre l’arretrato relativo alle pratiche di accesso agli atti e a quelle edilizie afferenti a immobili oggetto di finanziamenti per ecobonus mediante rafforzamento del personale inquadrato nel servizio Edilizia privata al fine di promuovere la chiusura dei procedimenti pendenti».

Le risorse arrivano dalla Regione, poco più di 110 mila euro. Dedicate a un cantiere sperimentale con cui verranno assunti cinque disoccupati, finalizzato a «favorire la tempestiva definizione dei procedimenti a carico delle amministrazioni comunali in materia urbanistica in relazione alla concessione dei benefici previsti dagli interventi legislativi nazionali a fronte della pandemia Covid», veniva spiegato nella delibera regionale approvata a novembre.

Cinque nuovi impiegati, tecnici e amministrativi, e otto mesi di tempo per smaltire le oltre mille duecento istanze di manutenzione e ristrutturazione edilizia presentate da altrettanti quartesi durante l’anno, in gran parte legate alla richiesta delle agevolazioni fiscali finanziate dal Governo, dall’ecobonus al bonus facciate, sino al superbonus. Un progetto che di fatto partirà a marzo. «Ci consentirà di accelerare le pratiche e rilasciare i titoli edilizi ai cittadini in tempi brevi», annuncia l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata Aldo Vanini.

Arrivano i rinforzi

Ufficio condoni

Intanto è già partito il lavoro dell’ufficio condono, dove nei giorni scorsi sono arrivati i cinque lavoratori interinali chiamati a smaltire oltre tremila pratiche di richiesta di sanatoria in arretrato da decenni, di cui circa mille ferme in attesa di una risposta dal 1985. Stessa situazione di stallo per i due condoni successivi - nel 1995 e nel 2004 - con centinaia di istanze presentate per mettere in regola verande chiuse o interi fabbricati abusivi, ma ancora in attesa di essere evase. I dipendenti assunti tramite agenzia interinale - anche in questo caso sia tecnici che amministrativi - sono al lavoro già da alcuni giorni nell’ufficio dedicato del Municipio.

Urbainistica

Nuovi rinforzi anche nel settore Urbanistica, con due funzionari a tempo indeterminato part time - uno dedicato all’Edilizia privata - arrivati ieri al settimo piano del palazzo comunale di via Porcu. “Siamo ancora lontani dal numero di dipendenti che servirebbe per far fronte alla mole di lavoro, ma è già un primo passo importante”, sottolinea l’assessore. Nuovo personale che servirà anche in vista della definizione di Puc, Pul e sistema informativo territoriale. «Abbiamo già le prime fotografie aeree necessarie per la pianificazione del territorio, entro marzo – assicura Vanini – contiamo di avere la cartografia digitale”.

