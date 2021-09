Pratiche ferme, fuga dal Tribunale 

Il caso emblematico della fuga dal Tribunale di Tempio è quello di alcuni lavoratori di Air Italy residenti a Olbia (ex Meridiana) che hanno scelto di radicare le loro cause a Busto Arsizio, preferendo la sede lombarda (competente su Malpensa) rispetto a quella gallurese. Ma il turismo giudiziario, i “viaggi della speranza” per tanti utenti galluresi del servizio “giustizia” non riguarda solo le cause di lavoro. Gli avvocati propongono l’opzione di una sede alternativa per le azioni civili anche in materia bancaria, del diritto di famiglia e reclami. La Sezione civile del Tribunale gallurese è un presidio senza giudici, né personale amministrativo, a fronte di un arretrato di migliaia di fascicoli (un drammatico primato nell’Isola) e nonostante le ripetute richieste del presidente Giuseppe Magliulo. Per evitare le cause infinite, i legali scelgono, quando è possibile, Nuoro o Sassari.

«Meglio i viaggi»

L’avvocato Ciriaco Pileri è il presidente del Comitato civico per l’istituzione del Tribunale di Olbia e conosce il fenomeno del “turismo giudiziario”. Dice: «Nel rispetto delle leggi e quando è possibile, gli avvocati propongono questa opzione ai clienti. Ma bisogna scendere nel dettaglio per capire. Faccio l’esempio delle cause in materia bancaria. Se un correntista presenta un reclamo chiede un provvedimento urgente. A Tempio ci sono istanze che attendono una risposta da mesi, se non anni. E allora la causa, spesso, viene radicata a Sassari. Perché il correntista rischia di vedersi pignorata la casa, mentre attende l’esito del suo reclamo. E quanto è possibile l’opzione vale anche per il diritto di famiglie e le separazioni. Questa è una giustizia per chi può permettersi di pagare cause in trasferta. Questa situazione deve cessare e secondo noi l’unica soluzione è l’istituzione del Tribunale di Olbia, come prevede il disegno di legge che noi sosteniamo».

Ingiustizia di famiglia

Il presidente dell’Ordine degli avvocati, Carlo Selis, commenta: «Non ho dati sulle cause radicate in altri tribunali. Ma è una scelta che non mi meraviglia». I tempi infiniti delle cause che riguardano i minori e la materia del diritto di famiglia hanno risvolti drammatici, gli organismi dell’avvocatura hanno segnalato più volte il problema.