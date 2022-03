Pranzo di Sardara,  chiusa l’inchiesta: gli indagati sono sei 

Si è chiusa con sei indagati l’indagine della Procura di Cagliari sul pranzo "proibito" alle Nuove Terme di Sardara, interrotto il 7 aprile dello scorso anno dalla Finanza per violazione delle norme anti-assembramento previste per la zona arancione che in quei giorni erano state imposte nell’Isola per l’emergenza Covid. Un banchetto cui avevano partecipato una quarantina tra direttori generali della Regione, vertici di aziende sanitarie e di enti strumentali, politici e amministratori, tutti poi multati per il mancato rispetto delle prescrizioni.

Gli indagati

Terminati gli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari e del Nucleo carabinieri polizia militare del Comando militare esercito Sardegna, il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha contestato il peculato per l’uso del mezzo militare al colonnello Marco Granari, comandante del 151/o reggimento della Brigata Sassari, al suo vice Mario Piras, tenente colonnello, e al segretario del Comandante, il caporal maggiore Davide Concas. A tutti e tre vengono anche imputati alcuni falsi per aver provato a giustificare la trasferta a Sardara per ragioni di servizio, oltre a reati di natura militare. L’imputazione di omissione d’atti d’ufficio è stata invece confermata per l’allora comandante regionale del Corpo Forestale, Antonio Casula. Da pubblico ufficiale – secondo la ricostruzione del pm – non sarebbe intervenuto per far rispettare le norme anti-covid, nonostante le competenze specifiche che riguardavano proprio i controlli durante la pandemia. La Procura ha poi contestato il favoreggiamento al sindaco di Mandas, Umberto Oppus, e al manager del complesso termale, Giovanni Corona: nel corso degli interrogatori seguiti all’apertura del fascicolo, avrebbero rilasciato false dichiarazioni agli inquirenti e concordato con i tre militari indagati la versione da fornire al magistrato.

Le archiviazioni

Archiviata l’ipotesi di peculato per essere andati alle terme con l’auto di servizio nei confronti del direttore generale di Forestas, Giuliano Patteri, e dell'ex manager dell’Azienda ospedaliero universitaria, Giorgio Sorrentino. Entrambi, a seguito degli accertamenti, sarebbero andati a Sardara convinti di essere stati convocati in ragione del proprio ufficio. A seguito del pranzo “vietato”, in Regione e in vari Enti pubblici ci fu un terremoto, con dimissioni e revoche di inarichi.