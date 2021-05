Pranzo all’aperto ma non per tutti 

Tavoli apparecchiati nelle vie strette del centro storico di Alghero. L’Amministrazione ha concesso il suolo pubblico in deroga ai regolamenti comunali per tutte le attività di bar e ristorazione e, chi ha potuto, ne ha subito approfittato. I gestori sprovvisti di concessione demaniale hanno quindi avuto il via libera, a titolo straordinario, ad allestire delle postazioni ai bordi della carreggiata, a ridosso dei palazzi antichi o negli slarghi adiacenti. Una decisione arrivata in seguito agli incontri tenuti nei giorni scorsi dalle assessore Giovanna Caria e Giorgia Vaccaro con i rappresentanti delle categorie dei pubblici esercizi di Alghero e in cui si è stabilito il percorso che è stato subito suggellato da una ordinanza, definita in coordinamento con l'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras.

Il sindaco

«È una deroga vitale per i pubblici esercizi, considerate le restrizioni dei protocolli previsti dallo Stato – spiega il sindaco Mario Conoci - ed è assolutamente prioritario intervenire con tempestività e massima apertura per consentire anche agli operatori privi di spazi all'aperto di poter riprendere a lavorare». Ma non tutti potranno godere delle agevolazioni. Alcuni ristoratori che si trovano nelle strade aperte al traffico veicolare, per esempio, non hanno lo spazio sufficiente per sistemare i tavoli in sicurezza, mentre altri non se la sentono proprio di acquistare le attrezzature necessarie per un periodo così limitato. «Io non ho chiesto suolo pubblico perché sono contrario ad accogliere i miei clienti in mezzo alla strada, tra la polvere e il passaggio delle auto», dice Benito Carbonella, titolare del ristorante “Al Tuguri” in via Maiorca. «Vorrà dire che stringeremo i denti – continua – fino a quando si potrà tornare a lavorare in maniera regolare, nella sala interna».

Deroghe a tempo

Varranno per il periodo in cui è consentita la somministrazione esclusivamente all'aperto. Poi i tavolini dovranno sparire. La speranza degli esercenti è che le concessioni demaniali possano durare per l’intera stagione, in modo da ammortizzare le spese affrontate nell’arco di una estate per dotarsi di pedane, ombrelloni, fioriere, tavoli e sedie. Tutte attrezzature costose.

