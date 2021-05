Pozzecco, fine di un amore  

Nessun ripensamento, nessuna sorpresa: Gianmarco Pozzecco lascia Sassari. Con quelle lacrime che i tifosi avevano già visto fuori dal PalaSerradimigni quando hanno incitato la squadra e soprattutto lui, prima di gara-tre dei quarti scudetto contro Venezia. Il Poz va via – in anticipo di un anno – dopo due stagioni e mezzo, fatte di vittorie (il 67% con in mezzo la conquista di Europe Cup e Supercoppa Italiana nel 2019) e sorrisi, di esternazioni d'amore per i suoi giocatori («i miei figli») e i tifosi, di qualche gesto eclatante ma sempre mosso da genuina passione, mai calcolato. “Risoluzione consensuale” recita il comunicato che ha messo fine a un rapporto ormai irrecuperabile, quello col presidente Stefano Sardara, che lo aveva portato in Sardegna all'indomani del divorzio da Vincenzino Esposito. Una “follia” secondo molti che invece si è dimostrata una scelta geniale, perché ha rivitalizzato lo spento ambiente biancoblù. «Grazie a tutti. Sarò per sempre uno di voi», commenta Pozzecco che era apparso l'uomo giusto per la filosofia della Dinamo.

Si chiude l'idillio

Il rapporto anche d'amicizia col presidente Sardara si era già incrinato nel giugno scorso, ma sulla soglia del divorzio c'era stato il riappacificamento. In questa triste e anomala stagione però le crepe si sono allargate e l'atto definitivo è stata la sospensione di 10 giorni per motivi disciplinari, il giorno prima della trasferta a Brindisi, e a nove giorni dai playoff scudetto.

Il presidente Stefano Sardara scrive nel comunicato: “Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu : nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera”. Forse la sua carriera proseguirà a Reggio Emilia. Forse all'estero.

Arriva Cavina

Il nome del sostituto sembra già deciso: Demis Cavina, classe 1974, due anni più giovane di Pozzecco, ma un veterano soprattutto della A2, dato che ha iniziato ad allenare nel 1997, in B2 col suo Castel San Pietro. Cavina è attualmente head coach di Torino, club di A2 controllato da Sardara che lo cederà in caso di promozione, come era già pronto a fare questa estate quando per qualche giorno la società era stata ripescata in serie A. La cordata che doveva rilevare le quote del presidente sassarese era turca, portavoce dell'operazione era quell'Ergin Ataman che si è appena installato sul trono del Vecchio Continente vincendo l’Eurolega col suo Efes.

