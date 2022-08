Poz e Spissu, avanti Italia 

«Ci occorrono 40 minuti di intensità, 20 non basteranno», ha detto la guardia Stefano Tonut nel presentare il match. Il riferimento è alla partita di mercoledì contro l'Ucraina vinta 97-89 con l'Italbasket in difficoltà nel primo tempo e poi in accelerazione nel secondo grazie anche al play sassarese Marco Spissu (6 rimbalzi e 7 assist oltre alla tripla del pareggio). In quel match il capitano Gigi Datome ha toccato le 300 presenze in azzurro considerando pure le nazionali giovanili che ha frequentato sin dall'Under 15. In totale ben 3.321 punti per l'ala olbiese.

A Brescia c'è in palio mezza qualificazione ai Mondiali 2023. L'Italia ospita alle 20.30 la Georgia nella seconda gara della finestra estiva per l'accesso alla World Cup. Gli azzurri di Pozzecco sono in testa al girone insieme alla Spagna con una vittoria in più sull'Islanda (già affrontata nella fase precedente e quindi non ci sono più confronti diretti) e proprio sulla Georgia, che punta ad essere una delle tre nazionali a passare il turno.

La sfida

La rappresentativa dello Stato ai confini con l'Asia ha vinto le ultime due gare contro Spagna (82-76) e Olanda (77-66) ma ha perso una delle stelle: l'alapivot Toko Shengelia, 17 punti e 8 rimbalzi di media, e protagonista pure con la Virtus Bologna nella conquista dell'EuroCup.

«Ci occorrono 40 minuti di intensità, 20 non basteranno», ha detto la guardia Stefano Tonut nel presentare il match. Il riferimento è alla partita di mercoledì contro l'Ucraina vinta 97-89 con l'Italbasket in difficoltà nel primo tempo e poi in accelerazione nel secondo grazie anche al play sassarese Marco Spissu (6 rimbalzi e 7 assist oltre alla tripla del pareggio). In quel match il capitano Gigi Datome ha toccato le 300 presenze in azzurro considerando pure le nazionali giovanili che ha frequentato sin dall'Under 15. In totale ben 3.321 punti per l'ala olbiese.

Pozzecco e le sue trovate

Ci sono fiducia e serenità nel clan azzurro. Il Poz dopo la vittoria si è presentato negli spogliatoi a bordo di una mini auto per bambini. Chi critica questi atteggiamenti evidentemente non conosce Pozzecco che usa pure la goliardia per creare gruppi che si divertono a giocare a stare insieme e a giocare a basket.

Il Ct azzurro ha dichiarato dopo il successo: «Sono orgoglioso dei miei giocatori. Siamo entrati in campo forse troppo concentrati e desiderosi di vincere e l’Ucraina ha approfittato del nostro nervosismo per prendere fiducia. Nel secondo tempo invece abbiamo ritrovato la gioia di giocare e abbiamo prodotto due quarti di alto livello. Abbiamo vinto una partita clamorosamente importante grazie a tutti i miei ragazzi, nessuno escluso. Non sono un coach che difende le sue scelte, sono un coach che difende i suoi giocatori. Fino alla fine». L'ultimo taglio in vista degli Europei che inizieranno la settimana prossima è quello del centro Amedeo Tessitori, ex Dinamo in forza a Venezia.

