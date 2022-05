Povertà, unico fronte Diocesi e Comuni 

Significativi gli interventi dei sindaci di Santu L ussurgiu, Sindia, Flussio, Sennariolo, Scano Montiferro, che hanno affrontato i temi: famiglia, giovani, problemi sociali, inclusione, quelli ai quali il mondo ecclesiale, insieme alle istituzioni, vuole rispondere con scelte concrete. «Un ascolto importante che ha fatto emergere diverse difficoltà sociali, ambientali, economiche ma al contempo ha acceso l’entusiasmo per la volontà di proseguire nel confronto, dialogo e collaborazione con la Diocesi. Ipotizzando la possibilità di creare nuove opportunità di crescita culturale, economica e sociale dei rispettivi territori», spiega la Curia.

Un aspetto emerso durante l’incontro a Bosa, dove il vescovo padre Mauro Maria Morfino ha dialogato con i sindaci della zona. Il vescovo ha puntato sull’attività spirituale e sociale propedeutica al Cammino sinodale, voluto da Papa Francesco. Il sindaco di Bosa Piero Casula ha sottolineato: «L’iniziativa assunta dal vescovo Morfino agevolerà un percorso di aggregazione fra le istituzioni che potrà portare benefici alle popolazioni, spesso abbandonate a se stesse e talvolta private di un adeguato supporto da Stato e Regione. Per questo ha richiamato il principio della sussidiarietà, quale fattore regolatore delle competenze ai vari livelli delle istituzioni, in grado di garantire maggiore partecipazione, autonomia e responsabilità delle comunità».

La Diocesi di Alghero-Bosa è quanto mai vicina alle realtà del territorio che amministra tra cui le foranie del Montiferru e Planargia. È vicina con il sostegno alle persone bisognose con azioni di solidarietà, come avvenuto con le importanti donazioni distribuite alle popolazioni dopo i devastanti incendi dell’estate scorsa.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

La Diocesi di Alghero-Bosa è quanto mai vicina alle realtà del territorio che amministra tra cui le foranie del Montiferru e Planargia. È vicina con il sostegno alle persone bisognose con azioni di solidarietà, come avvenuto con le importanti donazioni distribuite alle popolazioni dopo i devastanti incendi dell’estate scorsa.

L’incontro

Un aspetto emerso durante l’incontro a Bosa, dove il vescovo padre Mauro Maria Morfino ha dialogato con i sindaci della zona. Il vescovo ha puntato sull’attività spirituale e sociale propedeutica al Cammino sinodale, voluto da Papa Francesco. Il sindaco di Bosa Piero Casula ha sottolineato: «L’iniziativa assunta dal vescovo Morfino agevolerà un percorso di aggregazione fra le istituzioni che potrà portare benefici alle popolazioni, spesso abbandonate a se stesse e talvolta private di un adeguato supporto da Stato e Regione. Per questo ha richiamato il principio della sussidiarietà, quale fattore regolatore delle competenze ai vari livelli delle istituzioni, in grado di garantire maggiore partecipazione, autonomia e responsabilità delle comunità».

I Comuni

Significativi gli interventi dei sindaci di Santu L ussurgiu, Sindia, Flussio, Sennariolo, Scano Montiferro, che hanno affrontato i temi: famiglia, giovani, problemi sociali, inclusione, quelli ai quali il mondo ecclesiale, insieme alle istituzioni, vuole rispondere con scelte concrete. «Un ascolto importante che ha fatto emergere diverse difficoltà sociali, ambientali, economiche ma al contempo ha acceso l’entusiasmo per la volontà di proseguire nel confronto, dialogo e collaborazione con la Diocesi. Ipotizzando la possibilità di creare nuove opportunità di crescita culturale, economica e sociale dei rispettivi territori», spiega la Curia.

Un dialogo molto partecipato che ha messo in rilievo la «volontà condivisa di coinvolgere i soggetti parte attiva della società, con il ruolo di aggregazione che la diocesi di Alghero-Bosa sta svolgendo con la sua presenza più concreta fuori dal sagrato , coinvolgendo il più possibile anche chi non fa parte della comunità ecclesiastica», prosegue Casula. Un fronte comune tra le istituzioni per «affrontare le difficoltà nell’ambito del sociale e attuare le politiche di sviluppo economico e culturale del territorio, soprattutto dopo la drammatica situazione causata dai gravi incendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata