Povertà, Caritas in prima linea 

Non si fa mai abbastanza ma la Caritas diocesana quest’anno ha fatto tanto e, con la pandemia che non molla, anche di più. In Cattedrale l’arcivescovo padre Roberto Carboni ha consegnato 28 borse di studio a studenti meritevoli e iscritti al primo anno di Università. «Un aiuto alle famiglie e un segno che premia la serietà e l’applicazione di questi ragazzi» ha sottolineato padre Roberto che, ha detto la direttrice Giovanna Lai «con la sua disponibilità ci accompagna e ci incoraggia per un servizio della carità sempre più attento verso chi cerca sostegno fraterno».

Le attività

L’incontro è stato anche l’occasione per fare un consuntivo del lavoro fatto grazie al contributo della Cei (Conferenza episcopale italiana), della diocesi, della Regione, del Comune e dei benefattori che «in questo periodo sono aumentati e ci aiutano ad aiutare: parrocchie, associazioni, aziende e privati cittadini» ha aggiunto la direttrice Lai. Tra questi una signora che da molti anni dona ogni martedì il pane e il titolare di una pizzeria che ogni sera consegna ad una famiglia segnalata dalla Caritas, una o due pizze. «Grazie ai benefattori e alla Caritas» ha detto padre Roberto.

I dati

Maura, una delle volontarie, racconta che 113 persone si sono aggiunte ai 548 nuclei familiari per avere un aiuto alimentare o economico: 389 italiani e 159 stranieri. In prevalenza donne, il 59,3 per cento di cui la metà tra i 45 e i 64 anni. La maggioranza vive in affitto. Chiedono i beni di prima necessità, il pagamento di utenze e affitti, farmaci e dispositivi elettronici necessari per la didattica a distanza. «Ottanta famiglie- aggiunge Antonella- si servono dell’Emporio della solidarietà, un piccolo market dove le famiglie fanno la spesa grazie a una tessera ricaricata mensilmente». Ci sono poi i progetti “Scuole solidali- 1 mese di solidarietà” con le scuole della Diocesi. E ancora la vendita di piccoli prodotti all’Istituto Meloni, raccolta al De Castro, lo sportello della solidarietà all’Othoca come ricorda Federica. L’Istituto Meloni realizza protesi dentarie gratuite per gli assistiti Caritas, la campagna del “Libro sospeso” in collaborazione con le librerie cittadine. Sono stati erogati contributi economici per l’attività sportiva che significa salute grazie alla collaborazione di medici e farmacisti volontari che si occupano della distribuzione di farmaci da banco e presidi sanitari. «Senza la Caritas – ha riconosciuto il vice sindaco Massimiliano Sanna- tutto sarebbe stato molto più difficile». Infine padre Roberto ha commentato «insieme ce la possiamo fare a combattere la povertà e dare speranza a chi l’ha persa».