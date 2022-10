Poveri raddoppiati, cresce l’emergenza  

L’associazione non ha ancora una sede, è in attesa che il Comune trovi un posto adatto per loro, nel frattempo Vacca si “arrangia” a casa sua e una volontaria ha messo a disposizione un piccolo magazzino dove smistare gli scatoloni della roba che viene donata. «Chi vuole dare un contributo può venire da me o vado direttamente io – sottolinea la presidente dell’associazione – Stesso discorso vale per chi ha bisogno di aiuto. Principalmente diamo abbigliamento e scarpe, tutte ovviamente in ottime condizioni. Controlliamo nei dettagli ogni singolo capo che ci viene donato e se ce n’è anche solo uno macchiato o scucito, lo buttiamo immediatamente. La stragrande maggioranza delle persone donano però hanno il buon cuore di darci pulita e in ottime condizioni. I poveri hanno una dignità che non dobbiamo mai calpestare».

Quella di Vacca è una vita nel sociale: è stata per anni vice presidente del gruppo di volontariato vincenziano di Assemini e per dieci ha collaborato con la Caritas diocesana di Cagliari. Da quando ha fondato Insieme per un sorriso, ha visto raddoppiare il numero di persone bisognose d’aiuto: «Se nel 2021 facevamo consegne per 30 famiglie, quest’anno le facciamo per 60».

Anche a Monserrato aumentano vertiginosamente persone e famiglie in difficoltà. Ad aiutarle c’è l’associazione “Insieme per un sorriso” composta da una ventina di volontari sempre a loro disposizione. Fondata da Francesca Vacca nel giugno 2020, consegna beni di prima necessità ai più poveri: dall’abbigliamento ai corredini di scuola per i più piccoli, dal cibo alle bombole del gas.

Anche a Monserrato aumentano vertiginosamente persone e famiglie in difficoltà. Ad aiutarle c’è l’associazione “Insieme per un sorriso” composta da una ventina di volontari sempre a loro disposizione. Fondata da Francesca Vacca nel giugno 2020, consegna beni di prima necessità ai più poveri: dall’abbigliamento ai corredini di scuola per i più piccoli, dal cibo alle bombole del gas.

Una vita nel sociale

Quella di Vacca è una vita nel sociale: è stata per anni vice presidente del gruppo di volontariato vincenziano di Assemini e per dieci ha collaborato con la Caritas diocesana di Cagliari. Da quando ha fondato Insieme per un sorriso, ha visto raddoppiare il numero di persone bisognose d’aiuto: «Se nel 2021 facevamo consegne per 30 famiglie, quest’anno le facciamo per 60».

L’associazione non ha ancora una sede, è in attesa che il Comune trovi un posto adatto per loro, nel frattempo Vacca si “arrangia” a casa sua e una volontaria ha messo a disposizione un piccolo magazzino dove smistare gli scatoloni della roba che viene donata. «Chi vuole dare un contributo può venire da me o vado direttamente io – sottolinea la presidente dell’associazione – Stesso discorso vale per chi ha bisogno di aiuto. Principalmente diamo abbigliamento e scarpe, tutte ovviamente in ottime condizioni. Controlliamo nei dettagli ogni singolo capo che ci viene donato e se ce n’è anche solo uno macchiato o scucito, lo buttiamo immediatamente. La stragrande maggioranza delle persone donano però hanno il buon cuore di darci pulita e in ottime condizioni. I poveri hanno una dignità che non dobbiamo mai calpestare».

Prodotti alimentari

E poi ci sono i prodotti alimentari, che “Insieme per un sorriso” non fa mai mancare: «Ogni settimana la portiamo a domicilio: nelle scatole mettiamo tra gli altri, latte, pasta, formaggio grattugiato e frutta e verdura. Le persone più bisognose ci vengono segnalate, anche dai servizi sociali, con i quali collaboriamo. Ma ci sono molti che di loro spontanea volontà magari sanno che c’è qualcuno che ha bisogno di un aiuto e ce lo indicano».

A Monserrato in tantissimi conoscono Francesca Vacca e la sua associazione. «Spesso allestiamo banchetti fuori dai supermercati per raccogliere cibo, il più delle volte lo andiamo a comprare direttamente noi. Ognuno usa la propria auto per andare a fare le consegne a domicilio, ma fortunatamente un nostro nuovo iscritto quando c’è bisogno mette a disposizione il suo furgone». Con l’aumento dei prezzi del gas molti non riescono a comprare neanche la bombola: «Ne stiamo consegnando sempre di più», constata Vacca, che dice di aver consegnato 2.000 chili di semola a un allevatore di Monserrato in difficoltà: «Me l’avevano portata e sapevo che c’era questa persona che ne aveva bisogno per i suoi animali».

Culle e pannolini

Poi per i bimbi più piccoli culle, passeggini, omogeneizzati e pannolini. E addirittura sedie a rotelle per persone disabili. Nel prossimo futuro l’associazione pensa a un progetto di pet therapy per i ragazzi con disabilità. «La solidarietà dei monserratini è commovente». Sono ben accette anche le offerte in denaro, dice. «Quando vedo lo sguardo gratificato della gente a cui facciamo le consegne, mi si riempie il cuore. Quando possibile non andiamo via subito da casa loro, ma rimaniamo qualche minuto in più per dire una parola di conforto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata