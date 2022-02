«Potevamo fare il terzo» 

Torino. La faccia di chi si sta togliendo un sacco di soddisfazioni da ex. Prima la vittoria con la Sampdoria, poi il pareggio col Napoli («ma Spalletti stesso ha ammesso che avremmo dovuto vincere») e ieri il trionfo a Torino con i granata. Sorride, Walter Mazzarri. Fa anche sfoggio di fair play con il suo ex presidente Urbano Cairo: «Mi avrebbe fatto piacere vederlo, ma capisco bene che, quando si perde, si ha poca voglia di parlare e salutare. Anche per me è così».

Bravi ragazzi

Mazzarri si coccola i suoi rossoblù. «Faccio i complimenti ai ragazzi. Lo ammetto, per tutta la settimana li ho terrorizzati parlando del Torino. Avevo paura che, inconsciamente, dopo la bella partita col Napoli, pensassero che potesse essere più facile». Un lavoro psicologico, quello del tecnico: «Li ho martellati, dicendo che qui sarebbe stato difficile, contro una squadra che ti fa giocare male, che ti salta addosso, con il loro uomo contro uomo. Sapevo che c’era la possibilità di sbagliare». E invece… «Invece i ragazzi sono stati maturi. Abbiamo sofferto nel primo tempo, perché abbiamo fatto qualche errore. Poi abbiamo messo a posto alcune cose e nel secondo tempo abbiamo giocato sul loro stesso livello, anzi, meglio. Tanto che, nel finale, avremmo potuto fare anche il terzo. Potevano farmi soffrire meno». A proposito della sofferenza dopo il vantaggio di Bellanova: «Siamo andati in sofferenza anche per colpa dell’ammonizione di Lovato, per me ingiusta. Avevo paura dell’espulsione, perché il Toro e Belotti lo puntavano e lui era frenato».

Che paura

Nella ripresa, invece, il Cagliari è tornato padrone del campo. Anche grazie all’ingresso di Pavoletti: «Servivano sponde per gli inserimenti di Joao e dei centrocampisti. È stato bravo Leo ed è stato bravo Deiola. Anzi, chiamatelo Alessandrinho!». Sul 2-1, il Cagliari non ha sofferto nulla. Anche se Mazzarri ammette di aver temuto una nuova beffa finale: «Ogni tre secondi chiedevo quanto mancava, perché se le partite fossero durate 80 minuti ora saremmo a metà classifica. Ero terrorizzato per qualche palla buttata in mezzo, anche se, dopo l’uscita del “Gallo” (Belotti), uno che non si arrende mai, il Toro è calato». Non c’è spazio per qualche sassolino o un pizzico di veleno: «Anche perché di quella mia squadra, a parte Belotti e Bremer, che abbiamo costruito noi, non sono rimasti molti altri. Sono andato via perché avevo visto che non potevo andare avanti. Mi ero dimesso anche prima, ma Cairo mi aveva chiesto di restare». Mazzarri pensa solo al Cagliari: «Ringrazio la società perché a gennaio ho preso delle decisioni forti e, sul mercato, mi hanno accontentato, per quanto possibile, prendendo giocatori con le caratteristiche adatte al mio calcio e che hanno sposato la causa. Avevo sottovalutato i problemi della squadra e poi abbiamo gettato via punti in modo incredibile, un po’ per colpa nostra e un po’ per sfortuna. Ma adesso guardiamo avanti, c’è la Lazio. Non possiamo distrarci dopo il disastro dell’andata».