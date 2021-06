Posteggio per disabili, un pasticcio 

Nessuna soluzione in vista per il parcheggio per disabili di via Cagliari 3 a Pabillonis. Dopo le segnalazioni inviate al Comune, alla Provincia e al Presidente della Repubblica, Paolo Zurru, pensionato 75enne, non avrà il posto auto a pochi passi dal cancello della sua abitazione. L'uomo stava lottando per mantenere il posto riservato ai disabili, segnalato da un cartello, eliminato con la concessione degli spazi esterni per i ristoranti in virtù delle nuove norme anti-Covid.

Fratelli contro

Sulla questione è intervenuto anche Pietro Zurru, il fratello di Paolo. Anche lui pensionato, 82 anni, ha raccontato la storia da un altro punto di vista: «In trent’anni, mio fratello Paolo non ha mai usato. Inoltre dove oggi c'è il ristorante che ha ottenuto il permesso di posizionare all’esterno una pedana più di vent'anni anni fa c'era il mio negozio. La segnaletica per il posto riservato ai disabili venne messa per i miei clienti».

Enti e norme

Le versioni così diverse dei due fratelli hanno portato le autorità preposte a verificare la regolarità del posto auto di via Cagliari. Dalla Provincia la risposta è stata chiara: «Non c'è nessuna autorizzazione per quel posto auto. Peraltro questo si trova su una strada provinciale: se ci fosse stata l'autorizzazione i nostri uffici l'avrebbero avuta».

Anche dal Comune arrivano notizie che sollevano dubbi sulla regolarità del parcheggio: «Il Comune – premette il sindaco Riccardo Sanna – non ha nessuna intenzione di creare disagi ai disabili. Se fosse necessario creare uno stallo per tutti i disabili in quella zona –aggiunge – lo realizzeremmo sul suolo comunale in un luogo adatto».

A occuparsi della norma però sono i vigili urbani che hanno spiegato, dal punto di vista legislativo, le criticità nel mantenere quel posto auto in attivo: «Non ci sono i presupposti per avere lo stallo in via Cagliari 3», spiegano dal Comando. «Il parcheggio sarebbe in una cunetta e non è idoneo per nessuno, men che meno per un disabile. Non ci sono i requisiti previsti dal codice della strada per realizzare il parcheggio. Inoltre l'area è a ridosso di un incrocio e manca lo spazio necessario per uno stallo».

Incarico a un legale

Paolo Zurru, che ha già passato tutti i dettagli del caso all'avvocata Carla Garau, non si arrende: «Non posso crederci, dopo tutti questi anni si rendono conto della regolarità o irregolarità di un posto. La situazione non cambia: tutti noi disabili che vogliamo posteggiare tra via Sardegna e via Cagliari rimarremo privi di un parcheggio riservato», conclude il pensionato.

