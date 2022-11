Poste, truffa bloccata in diretta 

Alla dipendente delle poste, quella vera e non fittizia, per bloccare la truffa ai danni di un giovane, forse un po’ sprovveduto, è bastato sentire solo poche parole. Il tempo di intervenire per evitare di far effettuare un bonifico da 3500 euro. È successo ad Arborea, due giorni fa. Nella filiale di via Venezia un giovane stava per cadere nella trappola di un finto operatore delle poste che stava mettendo in pratica una delle truffe più comuni che spinge i destinatari a trasferire denaro e dati personali.

Il racconto

Tutto inizia quando una cliente in fila per effettuare un’operazione dal Postamat, si accorge che il ragazzo che c’era prima di lei stava effettuando delle operazioni ascoltando una persona al telefono. A quel punto la donna avvisa una dipendente dell’ufficio della strana telefonata. Quest’ultima è uscita subito fuori: «Ho trovato il cliente al telefono in evidente difficoltà - racconta la dipendente di Poste Italiane - Gli ho chiesto di passarmi la persona al telefono e ho parlato con l’interlocutore che mi ha riferito che si stava effettuando una sostituzione di carta. A quel punto ho suggerito al cliente di non effettuare alcuna operazione e sono rientrata alla mia postazione». Ma non finisce qui. «Subito dopo mi sono resa conto che il cliente all’esterno stava comunque proseguendo con l’operazione - va avanzati la dipendente - Sono di nuovo corsa all’esterno e, guardando il monitor, mi sono resa conto che stava effettuando una ricarica da 3500 euro. Ho annullato l’operazione e mi sono fatta passare l’interlocutore. Quando ho minacciato di sporgere denuncia lui ha riattaccato, mentre il cliente mi ha ringraziato». La dipendente ha avvisato la direzione dell’accaduto.

La truffa

Consiste prima nell’invio di e-mail o sms, apparentemente provenienti da Istituti di credito, che invitano la vittima a collegarsi a pagine internet dalle quali verranno estrapolati i dati per l’accesso ai conti postali. Solitamente viene proposta all’utente una pagina video identica a quella che lo stesso è abituato a riconoscere in sede di accesso regolare al sito della propria posta. Per portare a termine la truffa l’utente poi viene contattato telefonicamente dai finti operatori che invitano lo stesso a recarsi al Postamat. A quel punto viene invitato a effettuare operazioni con la scusa che la carta presenta delle anomalie. In realtà non sono altro che trasferimenti di denaro su altri conti. Al giovane di Arborea fortunatamente è andata bene.