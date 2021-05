Poste aperte a singhiozzo, riparte la rivolta dei sindaci 

La rimodulazione degli orari degli uffici postali a causa dell’emergenza sanitaria ha determinato, in alcuni centri ogliastrini, l’apertura al pubblico degli sportelli solo per tre giorni su sei. I sindaci Gian Luigi Serra, 40 anni, di Ulassai, Anna Assunta Chironi di Triei (50), Gianluca Congiu (45) di Girasole, e Giampietro Murru (59) di Ilbono hanno chiesto a Poste Italiane di ripristinare il servizio per sei giorni a settimana. Il primo cittadino di Lanusei, Davide Burchi (43), sollecita invece l’apertura degli uffici anche nel pomeriggio.

Il lamento

«A Ulassai abbiamo lo stesso problema da più di un anno - dice Serra -, l’apertura per soli tre giorni a settimana genera dei disagi, soprattutto nei giorni di ritiro delle pensioni». Anche a Girasole la situazione è la medesima. «Abbiamo chiesto la riapertura degli uffici per sei giorni a settimana - spiega Congiu-. Girasole è un paese in crescita anche turisticamente per cui necessitiamo di un sportello postamat». Da Poste Italiane è arrivata nei giorni scorsi una risposta ai due sindaci. «La terza ondata pandemica e la maggiore contagiosità del virus hanno portato all’emanazione di nuove e più impattanti regole sui contatti e sulle relative quarantene precauzionali – scrivono da Poste - per tali motivi la normale operatività della nostra azienda risulta difficoltosa, così come la previsione di ulteriori aumenti dell’offerta degli uffici postali che, al momento, manterranno gli orari attualmente in vigore». Per quanto riguarda l’installazione di un postamat a Girasole, Poste Italiane conferma che la valutazione è in corso.

«Soluzioni subito»

Il sindaco di Ulassai chiede però una soluzione. «Siamo usciti dalla zona rossa e ci si avvia alla gialla, vorremmo che Poste dimostri l’attenzione verso i piccoli comuni». Anche a Triei gli uffici sono aperti per tre giorni. «Da marzo 2020 non è cambiato nulla – dice Chironi -, nel primo periodo abbiamo capito perfettamente la situazione e ci siamo adeguati. Ora no, continuano a offrirci un servizio a singhiozzo». Si creano assembramenti di fronte all’ufficio postale. «Se le aperture avvenissero tutti i giorni ci sarebbero di sicuro meno utenti – prosegue la sindaca – non discutiamo che le persone debbano entrare una alla volta ma tre giorni di apertura sono pochi per un bacino di utenza di mille persone. Da Poste ci hanno risposto che la nostra richiesta sarebbe stata presa in considerazione». Il sindaco Murru di Ilbono aveva scritto a Poste a gennaio. «Mi hanno risposto che al momento non possono accogliere la mia istanza a causa di ulteriori misure restrittive, ma che appena possibile ci sarebbero venuti incontro – dice Murru - auspichiamo che con l’allentamento delle misure restrittive aprano gli uffici per sei giorni su sei». A Lanusei le Poste funzionano per sei giorni a settimana ma il sindaco Burchi chiede l’apertura degli sportelli anche al pomeriggio. «Abbiamo segnalato diversi disservizi perché in alcuni giorni si crea una fila davvero poco gestibile – dice Burchi - l’allungamento dell’orario è indispensabile per le esigenze di una cittadina come Lanusei dove sono presenti il Tribunale e la Procura che necessitano di una speditezza particolare della corrispondenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA