Post offensivo, tre mesi di squalifica a Balletto 

Due mesi dopo Balletto pubblica un altro post in cui, pur non nominando mai Murgioni, secondo i giudici del tribunale federale Fipav lo avrebbe dileggiato definendolo una persona «pavida» che, in riferimento alla collaborazione dei ragazzi africani, li avrebbe pagati «con carrube e secchi d'acqua o una miseria». Ma non è al presunto razzismo che i giudici federali fanno riferimento nella sentenza (Balletto è stato candidato alle elezioni suppletive alla Camera per Casa Pound) bensì alle frasi offensive e alla violazione delle norme regolamentari che impongono ai tesserati di mantenere «una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e in ogni caso un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della Fipav».

Tutto parte da un esposto di Pier Paolo Murgioni, anche lui tecnico Fipav, al presidente della Federazione italiana pallavolo Eliseo Secci. Murgioni era stato chiamato a coordinare una serie di attività in occasione delle finali del World Tour 2021, che si sono tenute nell’ottobre scorso in città. Tra le 36 persone che chiama a collaborare con lui per l’evento ci sono anche cinque ragazzi africani che fanno parte di un progetto di integrazione promosso assieme alla Caritas. Alla fine del torneo. Murgioni scatta un selfie con loro e pubblica un post in cui li ringrazia.

Un post su Facebook, ritenuto offensivo nei confronti di un altro tesserato e della federazione, costa tre mesi di squalifica ad Enrico Balletto, cagliaritano, 49 anni, attualmente sulla panchina della formazione femminile della Le Torri, a Tortolì.

Tutto parte da un esposto di Pier Paolo Murgioni, anche lui tecnico Fipav, al presidente della Federazione italiana pallavolo Eliseo Secci. Murgioni era stato chiamato a coordinare una serie di attività in occasione delle finali del World Tour 2021, che si sono tenute nell’ottobre scorso in città. Tra le 36 persone che chiama a collaborare con lui per l’evento ci sono anche cinque ragazzi africani che fanno parte di un progetto di integrazione promosso assieme alla Caritas. Alla fine del torneo. Murgioni scatta un selfie con loro e pubblica un post in cui li ringrazia.

Il post su Facebook

Due mesi dopo Balletto pubblica un altro post in cui, pur non nominando mai Murgioni, secondo i giudici del tribunale federale Fipav lo avrebbe dileggiato definendolo una persona «pavida» che, in riferimento alla collaborazione dei ragazzi africani, li avrebbe pagati «con carrube e secchi d'acqua o una miseria». Ma non è al presunto razzismo che i giudici federali fanno riferimento nella sentenza (Balletto è stato candidato alle elezioni suppletive alla Camera per Casa Pound) bensì alle frasi offensive e alla violazione delle norme regolamentari che impongono ai tesserati di mantenere «una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e in ogni caso un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della Fipav».

La difesa

I difensori di Balletto preannunciano che la sentenza «sarà impugnata con decisione» davanti alla Corte federale d’appello. «Con la nostra memoria difensiva di trenta pagine abbiamo smontato pezzo per pezzo l’impianto accusatorio della procura federale», spiega Davide Mollica, che rappresenta il tecnico assieme a Linda Corrias. «La sentenza censura la libera manifestazione di pensiero e non rende onore a quella che dovrebbe essere la connotazione democratica dell’ordinamento sportivo. Aggiungo che è singolare che un comportamento consentito dalla giustizia ordinaria sia censurato da quella sportiva».

La federazione

Eliseo Secci, presidente della Federazione sarda, si dice «molto dispiaciuto di ciò che è accaduto» e aggiunge che «queste cose non fanno bene allo sport». Poi racconta: «Ho ricevuto l’esposto circostanziato di Murgioni e mi sono limitato a trasmetterlo alla federazione nazionale perché lo valutassero. Ma le regole dello sport sono chiare e i tesserati devono conoscerle e rispettarle. Chi adotta comportamenti non conformi sa che ne pagherà le conseguenze, ed è giusto che sia così».

In panchina

Peraltro la posizione di Balletto potrebbe aggravarsi perché lo scorso fine settimana ha partecipato ad alcune partite, tra cui una dell’under 14 delle Torri contro il Lanusei, che per questo ha richiesto la vittoria a tavolino. «Saremo costretti a segnalare questo comportamento alla federazione nazionale e non c’è dubbio che questo aggravi molto la situazione di Balletto», è il commento di Secci. La sentenza è stata pubblicata giovedì sette aprile e – evidenzia il presidente della Fipav regionale – è stata notificata contestualmente a tutte le parti. Ma l’avvocato Mollica sostiene di non aver ricevuto la pec. La battaglia legale sembra sia solo all’inizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata