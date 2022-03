«Possiamo ospitare 200 bimbi» 

Cinque volontari, due autobus carichi di viveri, medicinali, beni di prima necessità, le bandiere della Sardegna e dell’Ucraina l’una accanto all’altra per sancire un legame indissolubile: ieri è ufficialmente iniziata la missione di pace per salvare 20 orfani sfollati da due strutture del Donbass, organizzata dal console onorario ucraino in Sardegna Anthony Grande e da Ugo Cappellacci, presidente dell’intergruppo parlamentare di amicizia tra Italia e Ucraina, alla volta della frontiera tra Polonia e Ucraina, in un punto non ancora specificato tra Cracovia e Leopoli. L’obiettivo è quello di fare arrivare i bambini nell'Isola entro l’8 marzo.

La partenza

« Siamo partiti ieri in nave da Olbia verso Livorno - racconta Grande – oggi andiamo verso la Polonia. Una volta arrivati ci dirigeremo alla frontiera, dovremmo essere lì domani all’alba mentre a mezzogiorno dovremmo incontrare i bambini. Ancora non so dire in che alloggi verranno messi, con la Regione stiamo individuando una struttura adeguata che possa contenerli tutti nel modo migliore possibile. Siamo in stretto contatto con il vice ministro delle Politiche sociali Yevhen Perelygin, con cui abbiamo stabilito di portare in Sardegna 96 bambini, anche se la nostra disponibilità arriva sino a 200, e ci piacerebbe fare sì che potessero rimanere nell’Isola anche in futuro».

I volontari

I cinque volontari, che oltre Anthony Grande e Ugo Cappellacci sono il medico Luigi Cadeddu, Danilo Pes e Francesco Serra, si sono ritrovati e hanno definito gli ultimi dettagli ieri a Cagliari, di fronte al padiglione Italia 90, in cui c’erano due pullman ad aspettarli messi a disposizione dalle ditte Stevelli e Dedoni, e una folla di persone che ha voluto augurare loro buona fortuna in vista della missione di pace. « Questo è un momento molto importante, dobbiamo fare fronte comune»: Ugo Cappellacci ha il tono deciso ma al contempo emozionato, cappello in testa con scritto “Zaino in spalla” quasi a volersi ricordare che l’unico modo di dare una mano è quello di mettersi di impegno senza perdersi in chiacchiere.