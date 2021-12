Positiva dopo il ricovero 

Risulta positiva al Covid19 dopo il tampone effettuato per le dimissioni dall’ospedale in cui si trovava ricoverata. È accaduto nel presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias, nel reparto di Ostetricia-Ginecologia: «La paziente ha effettuato il tampone di dimissione - conferma la direttrice dei presidi del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias Giovanna Gregu - e da questi è risultato essere positiva». La degente è stata dimessa per poter proseguire la quarantena nel proprio domicilio. Un contagio che presumibilmente è scaturito dal contatto con un parente che vive i un centro dell’iglesiente, risultato anch’egli positivo in virtù dei controlli effettuati.

L’allerta

Al momento l’attenzione è massima ma non esisterebbe alcunn campanello d’allarme ufficiale nel reparto del presidio ospedaliero iglesiente, che come tiene a sottolineare il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu: «Siamo di fronte a un avvenimento ben gestito, condotto esclusivamente per la buona volontà del personale sanitario e dei servizi, capaci di sopperire sempre a carenze dei livelli superiori che più volte non riconoscono la competenza invece posseduta da chi è in prima linea. Il virus è subdolo, colpisce chiunque, in qualunque contesto e in tempi imprevedibili. Ma gli sviluppi questa volta, anche grazie all’esperienza dei fatti accaduti al presidio ospedaliero del Sirai di Carbonia nel dicembre dello scorso anno, sono stati circoscritti e ben condotti, nella massima sicurezza per gli assistiti e per il personale».

L’analisi

Ancora Lebiu spiega come sia da escludere categoricamente l’ipotesi che il paziente risultasse essere positivo prima del ricovero e durante la degenza: «L’accesso alle cure in ambiente ospedaliero e territoriale - prosegue il presidente dell’Opi - non presuppone il possesso del green pass da parte dell’assistito, ma un attento e puntuale monitoraggio per mezzo dei tamponi molecolari e sierologici, ha con tutta evidenza ridotto ai minimi termini rischi e pericoli, a conferma che la centralità e la professionalità degli operatori non può essere sostituita con le intenzioni, ma con i dati di fatto. Aver per il momento contenuto un nuovo possibile contagio, è un dato di fatto. Nei prossimi giorni si potrà definitivamente asserire che sia andato tutto bene, senza dover registrare nessuna trasmissione del virus fra chi ha avuto a che fare con il paziente».