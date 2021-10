Posidonia, via al riciclaggio  

Un altro decisivo passo in avanti nell’iter di affidamento del progetto sulla realizzazione dell’impianto di trattamento della posidonia spiaggiata e dei rifiuti, provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia degli arenili. Gli uffici del Consorzio industriale provinciale di Sassari (Cipss) hanno ammesso, alla fase successiva della procedura di gara, l’unica offerta ritenuta valida, presentata dalla società Ecocentro Tecnologie Ambientali di Bergamo. Un bando del Consorzio da circa 5 milioni di euro, destinati alla costruzione di una infrastruttura su un’area di 4 ettari nella zona industriale di San Marco ad Alghero, con un sistema in grado di recuperare la posidonia e di riciclare in modo ecosostenibile i rifiuti rimossi dalle spiagge per garantire la pulizia dei litorali.

Il progetto

La prossima settimana l’offerta economica passerà al vaglio della commissione tecnica prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che consentirà di dare il via ai lavori per la realizzazione dell’impianto di potenzialità massima di recupero di 30mila tonnellate di materiale all’anno. «Con la realizzazione di questo impianto il Consorzio industriale prosegue nella sua mission di erogatore di servizi innovativi in campo ambientale , – commenta Valerio Scanu, presidente del Cipss - nell’ottica di favorire i principi dell’economia circolare. La specificità dell’impianto, unico per il Nord Sardegna, - prosegue - consentirà un’ampia gamma di interventi per il trattamento dei rifiuti e la loro trasformazione in materiali riutilizzabili. In particolare, il trattamento della posidonia e la restituzione della sabbia agli arenili di provenienza sarà la risposta migliore alle esigenze dei comuni a vocazione turistica». Un progetto innovativo, frutto dell’accordo di programma siglato lo scorso anno tra Comune di Alghero, Consorzio e Provincia di Sassari. Una soluzione attesa dal sindaco Mario Conoci che punta a gestire in modo naturale le biomasse vegetali spiaggiate in alcuni punti critici del litorale algherese, in particolare la spiaggia di San Giovanni.

