Posidonia, un tesoro da salvare 

Cosa fare della posidonia che ogni anno, in primavera, si deposita sulle nostre spiagge, alle porte della stagione turistica? È un quesito che ritorna ancora in cerca di una risposta definitiva. Un quesito che in particolare ci riguarda, dato che la nostra Isola, con i suoi 1.849 chilometri di costa, svetta su tutte le altre regioni italiane. Se ne è parlato ieri mattina al convegno intitolato “Gestione sostenibile della posidonia spiaggiata. Buone pratiche per la pulizia e salvaguardia degli arenili della Sardegna”, che si è tenuto a bordo di una nave della Grimaldi Lines ormeggiata nel porto di Cagliari, un luogo quantomai in sintonia con i temi trattati, vista la scelta della compagnia di supportare l’iniziativa organizzata da Marevivo, associazione che «da oltre trent’anni si occupa della tutela del mare e delle sue risorse», come ha spiegato il delegato regionale sardo, Giorno Culazzu, introducendo gli ospiti.

Obiettivi

L’occasione era propizia anche perché ricorre il decimo anniversario, tra l’altro, dalla nascita dell’associazione nella sua compagine isolana. Perché è dunque così importante la posidonia, un organismo vegetale che, nella sua variante marina, vive sommersa lungo le coste d’Europa? «Svolge un ruolo decisivo nel favorire la biodiversità marina, cattura anidride carbonica e libera ossigeno, contrasta l’erosione dei nostri litorali», ha proseguito Culazzu, trovando sostegno, poco dopo, nelle parole di Mauro Farris, responsabile del settore Difesa del suolo e delle coste per l’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente: «È bene infatti chiarire un punto, la posidonia che si deposita sulle spiagge non può essere considerata esclusivamente un rifiuto, ma anche una preziosa risorsa; emerge però la necessità di spiegare che, sotto questo profilo, gli organi amministrativi della Sardegna non possono prescindere dalle direttive nazionali sul piano legislativo».

Strategia

«Infatti, il disegno di legge 8838 del 2019, emanato dalla Corte Costituzionale, rifacendosi all’articolo 117 della Costituzione Italiana», ha aggiunto Farris, «si pronuncia sul mantenimento in loco della posidonia spiaggiata, o del suo temporaneo spostamento stagionale lungo i litorali limitrofi, senza tenere conto delle caratteristiche peculiari che ogni spiaggia presenta, e ponendo così dei limiti all’efficacia delle nostre risoluzioni».