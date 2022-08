Portovesme srl, si rischia lo stop 

Corsa contro il tempo per scongiurare la fermata di quasi tutti gli impianti alla Portovesme srl, ipotizzata dall’azienda per ottobre se non arriveranno novità sul caro-energia.

L’incontro

Dopo l’incontro dei giorni scorsi tra il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e l’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo, domani si svolgerà una riunione (in videoconferenza) convocata dal viceministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde. Vertice a cui, oltre all’azienda e alle organizzazioni sindacali, sono stati convocati la Regione, il sindaco di Portoscuso, Invitalia e il ministero per la Transizione ecologica. Da dicembre, a causa degli alti costi energetici, la Portovesme srl ha ridotto la produzione degli impianti a maggiore consumo di energia, aprendo la cassa integrazione per 400 dipendenti, a cui si sono aggiunti gli addetti degli appalti. Nel frattempo la situazione sul fronte energia continua ad essere incandescente, con tariffe che continuano a correre. A ottobre, se non ci saranno novità, si fermeranno altri impianti e la cassa integrazione sarà estesa ad altri lavoratori.

L’attesa

«Stiamo aspettando i decreti attuativi sull’Energy Release - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - c’è bisogno di tempi certi perché, senza soluzioni, a ottobre l’azienda potrebbe fermare il 90 per cento degli impianti. Un’ipotesi che contrasteremmo ma i decreti attuativi devono arrivare in tempi brevi». L’emendamento sull’Energy Release, introdotto per abbassare i costi delle aziende energivore sarde e siciliane, è stato approvato qualche mese fa ma per capire quanto possa essere efficace servono i decreti attuativi. «Speriamo che sia fatta chiarezza sul prezzo e su quanta energia sarà disponibile in virtù dell’Energy Release», dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl. «Ci auguriamo che dalla riunione arrivi una spiegazione più completa, con tempi certi e brevi per i decreti», dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil. In attesa del vertice convocato dal viceministro Todde, a Portovesme si invocano i decreti attuativi. «Solo con i decreti possono arrivare le indicazioni sulla quota di energia e il prezzo», dice Patrizio Cancedda, Uiltec.