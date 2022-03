Portovesme srl, lotta per il lavoro 

La preoccupazione di Portovesme per le conseguenze catastrofiche del caro energia è arrivata ieri mattina a Cagliari. Operai diretti e metalmeccanici che lavorano alla Portovesme srl sono partiti dal piazzale della fabbrica, diretti a Villa Devoto, sede della Regione Sardegna, con l’obiettivo di incontrare il presidente della Regione Christian Solinas.

In Regione

«Da mesi siamo alle prese con il caro energia, a dicembre l’azienda ha fermato una parte della linea zinco, ora rischiamo una fermata - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil nella Rsu - il più alto rappresentante della Regione deve essere al nostro fianco per difendere la fabbrica». Il presidente era assente per impegni istituzionali, l’incontro è già fissato per lunedì prossimo e sarà presente anche l’azienda. «La Regione è sempre al fianco dei lavoratori – afferma Solinas – quello dell’energia è un tema di rilevanza nazionale, che rientra nella competenza dello Stato e che ci vede impegnati fin dal primo momento in un dialogo serrato con i Ministri competenti per assicurare un intervento immediato. È assolutamente necessario, ristabilire un giusto prezzo dell’energia».

Le richieste

«Non possiamo permettere che questa fabbrica chiuda - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - è l’ultima ancora in marcia e garantisce 1500 buste paga. Abbiamo necessità che il Presidente della Regione condivida le nostre preoccupazioni». Bocciata la proposta della superinterrompibilità, il nuovo obiettivo è l’Energy Release. Inoltre la Regione, insieme alla Sicilia, ha presentato un emendamento al Decreto in preparazione sulle misure in tema di energia e rinnovabili, per equiparare i costi sostenuti dalle aziende isolane (escluse dall’interconnector) a quelli delle aziende della Penisola. «Il tempo è una variabile fondamentale, le soluzioni devono arrivare subito - dice Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - non c’è tempo da perdere perché Il Sulcis non può permettersi di mettere a rischio tutte quelle buste paga». Anche Pierluigi Loi, segretario della Uiltec, invoca una soluzione. «La politica deve elaborare tutte le soluzioni possibili - dice - per evitare questo ulteriore colpo ad un territorio già in crisi». Mauro Usai e Daniele Reginali, sindaco e presidente del Consiglio comunale di Iglesias, chiedono che: «le istituzioni facciano la propria parte con interventi in grado di calmierare i costi e garantire produttività e livelli occupazionali».